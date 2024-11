In Gits bij Hooglede moet een tandarts (70) zijn praktijk sluiten na zedenfeiten met een patiënte van 16 jaar. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Volgens de krant geeft de man toe dat hij haar buik en rug heeft aangeraakt maar ontkent hij dat er meer is gebeurd. De tandarts zelf geeft geen commentaar, zegt hij in een telefonische aan onze redactie. Zijn advocaat betreurt dat de zaak in de media komt terwijl het onderzoek nog loopt. DNA-analyse van haar slip moet meer duidelijkheid brengen, zegt hij.