Hooglede

Voe­stal­pi­ne Sadef is ambas­sa­deur van Vlaam­se maatwerkbedrijven

Staalbedrijf Voestalpine Sadef uit Gits, bij Hooglede, is dit jaar ambassadeur van de Vlaamse maatwerkbedrijven. Het bedrijf engageert zich om de meerwaarde van de maatwerkbedrijven voor de industrie mee uit te dragen.

Sadef werkt al meer dan dertig jaar samen met maatwerkbedrijven. Daar werken mensen die moeilijker aan de slag kunnen in de gewone bedrijfswereld, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben. In heel Vlaanderen zijn ze met 26.000 werknemers. Voor Vlaams minister van sociale Economie is Sadef een terechte ambassadeur. Ze bracht vanmorgen een bezoek aan Sadef.

