Robin Barbiaux heeft aan de Oekraïner Burdiian een taaie klant, die niet alleen kan incasseren. Een goeie kamp over zes ronden, Barbiaux is de technisch betere bokser, de Bruggeling wordt unaniem en terecht tot overwinnaar uitgeroepen. “Ik wist dat het een heel harde kerel was, dat hij nog gevechten met de 'blote vuist' heeft gedaan. Dus we wisten sowieso dat het één was met een harde klop. We hebben het dan meer technisch aangepakt dan hem.”