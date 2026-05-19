Sponsen, petjes en veel water: zo beleeft VBS Gits Groeit sportdag bij tropische temperaturen
De leerlingen van vrije basisschool Gits Groeit hebben vandaag hun sportdag afgewerkt tijdens de eerste tropische dag van het jaar. Met temperaturen ruim boven 30 graden namen de school en de leerkrachten extra maatregelen om alles veilig en aangenaam te laten verlopen.
In Ukkel werd vandaag zelfs een dagrecord opgetekend, maar in Gits lieten de leerlingen het niet aan hun hart komen. Een groot deel van de activiteiten vond plaats in de sporthal of op schaduwrijke plekken. Daarnaast waren er extra drinkpauzes, waterpunten en verkoeling voorzien.
“Vorige week hebben we al een bericht gestuurd naar de ouders: goed insmeren, voldoende water meebrengen en een petje dragen”, zegt directeur Emely Vanhaecke van VBS Gits Groeit. “We lassen ook extra pauzes in en zorgen ervoor dat de kinderen geregeld even binnen kunnen afkoelen.”
Verkoeling met sponsen en water
Vooral waterpret bleek populair tijdens de warme sportdag. Leerkrachten zorgden geregeld voor wat extra afkoeling. “Ik geef de kinderen een flinke verkoeling op zo’n megahete sportdag”, lacht juf Petra Tuytten van het derde leerjaar terwijl ze leerlingen nat maakt met een spons.
Ook de kinderen zelf beseften dat de hitte extra aandacht vroeg. “Heel warm”, zegt leerling Ties Vroman. “We drinken veel, maken elkaar nat en smeren zonnecrème. En we moesten ook een pet dragen.”
Aan het watertappunt was het de hele dag aanschuiven om drinkflessen bij te vullen.
"Je kan altijd sporten"
Volgens leerkracht lichamelijke opvoeding Aaron Beernaert bleef de situatie wel onder controle. “Vanmorgen zijn de blazers in gang geschoten. Met extra water en extra pauzes proberen we het haalbaar te houden.”
Ook enkele ouders hielpen mee tijdens de sportdag. Zo gaf mama Qoya Oplinus dansles aan de leerlingen. “Het is warm, maar je kan altijd sporten”, zegt ze. “We bewegen en maken er samen een leuke dag van.”