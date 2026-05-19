In Ukkel werd vandaag zelfs een dagrecord opgetekend, maar in Gits lieten de leerlingen het niet aan hun hart komen. Een groot deel van de activiteiten vond plaats in de sporthal of op schaduwrijke plekken. Daarnaast waren er extra drinkpauzes, waterpunten en verkoeling voorzien.

“Vorige week hebben we al een bericht gestuurd naar de ouders: goed insmeren, voldoende water meebrengen en een petje dragen”, zegt directeur Emely Vanhaecke van VBS Gits Groeit. “We lassen ook extra pauzes in en zorgen ervoor dat de kinderen geregeld even binnen kunnen afkoelen.”