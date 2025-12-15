Trai­ner en part­ner van Del­fi­ne Per­soon betrok­ken bij onge­val, één per­soon zwaargewond

In Gits is gisteravond een ongeval gebeurd. In de Bruggesteenweg botste een motorrijder tegen een wagen. De motorrijder, een vrouw van 21 uit Torhout, raakte daarbij zwaargewond. Ze verkeert niet in levensgevaar.

De wagen, bestuurd door Filiep Tampere, wou vanuit de Koolskampstraat de -op dat moment heel drukke- Bruggesteenweg oprijden. Een andere chauffeur had een teken gegeven dat hij de baan op mocht rijden. Maar van de andere kant kwam een motorrijder, en die had hij niet gezien. Een botsing was niet te vermijden.

Er gebeuren wel vaker zware ongevallen op dat kruispunt. Op 17 december 2015 werd fietsster Saar Gevaert er aangereden. Ze overleefde het ongeval niet.

250 vrienden en familie herdenken verongelukte Saar Gevaert
