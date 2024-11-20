Aanmelden
Ardooie

Volgt Mathi­as Ser­cu Rik Ver­heye op als West-Vlaams Ambassadeur?

Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Mathias Sercu, één van de 6 genomineerden.

Acteur, theatermaker en zanger Mathias Sercu (54), met roots in Ardooie, bewees met het derde succesvolle seizoen van Chantal nog maar eens dat hij ook een begenadigd scenarist is. Dit jaar verscheen ook een boek over zijn gezin, dat de laatste jaren mee strijdt tegen de ongeneeslijke kanker waar zijn zoon Tore aan lijdt. Dit najaar kreeg Mathias ook ontwikkelingssteun voor een nieuwe film, nadat hij in 2023 al indruk maakte met het beklijvende ‘J’aime la vie’. Hij legde ook in het midden van een moeilijke periode de laatste hand aan het vierde seizoen van Chantal dat volgend jaar wordt ingeblikt.

Benieuwd naar de andere genomineerden?

Ook dit jaar kan je op 6 West-Vlaamse knallers van formaat stemmen. De volledige lijst van genomineerden kan je hier vinden.

Stem hier
De redactie
Showbizz West-Vlaams Ambassadeur 2025

