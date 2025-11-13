Dit was hét jaar van Manu Van Acker (26) uit Oostende. In februari kreeg hij een Kastaar voor ‘Doorbraak’ en was hij te zien in ‘Een Echte Job’ bij VTM. Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival, waar zijn goeie vriend Red Sebastian ons land vertegenwoordigde, mocht hij de punten uitreiken namens België. Afgelopen zomer was hij te zien als circusdirecteur tijdens het zomerspektakel ‘Circus Camille’ en dit najaar is hij te zien in het datingprogramma ‘Het Complot’ bij VTM.