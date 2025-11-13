11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Volgt Manu Van Acker Rik Ver­heye op als West-Vlaams Ambassadeur?

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Manu Van Acker, één van de 6 genomineerden.

Dit was hét jaar van Manu Van Acker (26) uit Oostende. In februari kreeg hij een Kastaar voor ‘Doorbraak’ en was hij te zien in ‘Een Echte Job’ bij VTM. Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival, waar zijn goeie vriend Red Sebastian ons land vertegenwoordigde, mocht hij de punten uitreiken namens België. Afgelopen zomer was hij te zien als circusdirecteur tijdens het zomerspektakel ‘Circus Camille’ en dit najaar is hij te zien in het datingprogramma ‘Het Complot’ bij VTM.

Benieuwd naar de andere genomineerden?

Ook dit jaar kan je op 6 West-Vlaamse knallers van formaat stemmen. De volledige lijst van genomineerden kan je hier vinden.

Stem hier
De redactie
Showbizz West-Vlaams Ambassadeur 2025

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Brand poelkapelle
Nieuws

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Julie Vanloo

Volgt Julie Vanloo Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Mathias Sercu WVLA

Volgt Mathias Sercu Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Aanmelden