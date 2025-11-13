Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Manu Van Acker, één van de 6 genomineerden.
Dit was hét jaar van Manu Van Acker (26) uit Oostende. In februari kreeg hij een Kastaar voor ‘Doorbraak’ en was hij te zien in ‘Een Echte Job’ bij VTM. Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival, waar zijn goeie vriend Red Sebastian ons land vertegenwoordigde, mocht hij de punten uitreiken namens België. Afgelopen zomer was hij te zien als circusdirecteur tijdens het zomerspektakel ‘Circus Camille’ en dit najaar is hij te zien in het datingprogramma ‘Het Complot’ bij VTM.
