Wie van deze zes volgt Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur 2025?
Wie van deze zes wordt West-Vlaams Ambassadeur 2025?
Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met de zes genomineerden. Stemmen op jouw favoriet kan vanaf vandaag.
Wouter Deprez
Komiek en cabaretier Wouter Deprez (50) uit Geluwe maakt al een kwarteeuw indruk op het podium en ook zijn laatste voorstelling ‘Wouter Moet Meer Orde Hebben’ is een voltreffer. Volgend jaar vult hij er zelfs de COREtec Dôme in Oostende mee. De taalvirtuoos, die als geen ander de ziel van de West-Vlaming kan fileren, is bij Radio 1 actief op zoek naar ‘ontbreekwoorden’. Achter de schermen werkt hij ook als regisseur voor onder meer het gezelschap Portie Gemengd, met Liesa Naert, Julie Delrue en Steven Beersmans.
Julie Vanloo
Voor Julie Vanloo (32) uit Deerlijk was dit jaar een rollercoaster van formaat. De gedreven en goedlachse basketbalspeelster speelde al het meest aantal wedstrijden voor de Belgian Cats, met wie ze in juni opnieuw Europees Kampioen werd. Plichtsbewust sloeg ze de viering over en vloog ze naar San Francisco, waar ze baskette bij de Golden State Valkyries. Nauwelijks geland werd ze aan de deur gezet. Amper een paar dagen later kon ze een contract verzilveren bij de Los Angeles Sparks. Vanloo maakte nog meer indruk door het sportief op te vatten en te focussen op haar vechtlust en optimisme.
Mathias Sercu
Acteur, theatermaker en zanger Mathias Sercu (54), met roots in Ardooie, bewees met het derde succesvolle seizoen van Chantal nog maar eens dat hij ook een begenadigd scenarist is. Dit jaar verscheen ook een boek over zijn gezin, dat de laatste jaren mee strijdt tegen de ongeneeslijke kanker waar zijn zoon Tore aan lijdt. Dit najaar kreeg Mathias ook ontwikkelingssteun voor een nieuwe film, nadat hij in 2023 al indruk maakte met het beklijvende ‘J’aime la vie’. Hij legde ook in het midden van een moeilijke periode de laatste hand aan het vierde seizoen van Chantal dat volgend jaar wordt ingeblikt.
Ellen Callebout
Ellen Callebout (47) uit Oostduinkerke is uitgegroeid tot een volwaardige televisiepersoonlijkheid, die het cliché van ‘vrouw van Gert Verhulst’ al lang overstijgt. De onderneemster runde jarenlang Le Grand Café op de zeedijk van Blankenberge en is nu het hart en de motor van de realityreeks ‘De Verhulstjes’. Dit jaar maakte ze ook haar opwachting in onder meer Viva La Feta en JAMES & co. Dit jaar bracht ze in samenwerking met The Fashion Store ook haar eerste kledingcollectie Ellen by Ellen Callebout uit.
Manu Van Acker
Dit was hét jaar van Manu Van Acker (26) uit Oostende. In februari kreeg hij een Kastaar voor ‘Doorbraak’ en was hij te zien in ‘Een Echte Job’ bij VTM. Tijdens de finale van het Eurovisiesongfestival, waar zijn goeie vriend Red Sebastian ons land vertegenwoordigde, mocht hij de punten uitreiken namens België. Afgelopen zomer was hij te zien als circusdirecteur tijdens het zomerspektakel ‘Circus Camille’ en dit najaar is hij te zien in het datingprogramma ‘Het Complot’ bij VTM.
Elodie Gabias
Internetfenomeen Elodie Gabias (28) uit Waregem pakte eind vorig jaar nog uit met de reeks ‘Wat is liefde?’ op VRT MAX en viel begin dit jaar in de prijzen tijdens De Jaimies, met haar no-nonsense content op sociale media. Ook op tv maakte de geboren positivo indruk met onder meer een passage in Iedereen Beroemd, Kamp Jeroom en als drag queen in ‘Make Up Your Mind’. Dit najaar schittert ze in De Slimste Mens ter Wereld en draaide ze mee in het UZ-Leuven voor ‘Een Echte Job’, volgend jaar te zien bij VTM.
De winnaar wordt op dinsdag 25 november 2025 tijdens een galashow in het Fabriekspand in Roeselare bekend gemaakt.