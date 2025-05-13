Acteur, theatermaker en zanger Mathias Sercu (54), met roots in Ardooie, bewees met het derde succesvolle seizoen van Chantal nog maar eens dat hij ook een begenadigd scenarist is. Dit jaar verscheen ook een boek over zijn gezin, dat de laatste jaren mee strijdt tegen de ongeneeslijke kanker waar zijn zoon Tore aan lijdt. Dit najaar kreeg Mathias ook ontwikkelingssteun voor een nieuwe film, nadat hij in 2023 al indruk maakte met het beklijvende ‘J’aime la vie’. Hij legde ook in het midden van een moeilijke periode de laatste hand aan het vierde seizoen van Chantal dat volgend jaar wordt ingeblikt.