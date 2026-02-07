Maxim schopte het dit seizoen tot de finale van het populaire Play4-programma en groeide uit tot één van de opvallendste kandidaten. In z'n woonplaats Gullegem leefde het avontuur van Maxim dan ook sterk. En ook in Heule kon Maxim op veel supporters rekenen. Bij KnDS Heule, waar Maxim voetbalt, verzamelden zondagavond zo’n honderd supporters om samen de ontknoping te bekijken.