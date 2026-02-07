Geen West-Vlaam­se sabo­teur: 100-tal sup­por­ters ziet Maxim naast winst grij­pen in fina­le van De Mol

Wout Calluy (33) uit Zemst is zondagavond ontmaskerd als de mol in het veertiende seizoen van ‘De Mol’. De West-Vlaming Maxim Quidousse (26) uit Gullegem schopte het tot de finale, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in winnares Julie Den Hondt uit Kapellen. Een 100-tal supporters volgde de spannende ontknoping op groot scherm bij Noordstar Heule, de voetbalclub waar Maxim lid van is.

Maxim schopte het dit seizoen tot de finale van het populaire Play4-programma en groeide uit tot één van de opvallendste kandidaten. In z'n woonplaats Gullegem leefde het avontuur van Maxim dan ook sterk. En ook in Heule kon Maxim op veel supporters rekenen. Bij KnDS Heule, waar Maxim voetbalt, verzamelden zondagavond zo’n honderd supporters om samen de ontknoping te bekijken.

Op een na laagste groepspot ooit

In de finale-aflevering namen de kandidaten het eerst op tegen presentator Gilles De Coster in drie duels. Enkel Julie slaagde erin om geld te verdienen. In de laatste opdracht stond de volledige groepspot opnieuw op het spel. Maxim en Julie probeerden in een verlaten villa nog zoveel mogelijk geld veilig te stellen, maar door toedoen van mol Wout ging er uiteindelijk opnieuw geld verloren. De groepspot strandde zo op 20.430 euro, de op een na laagste ooit in het programma.

Tijdens de finale test gaf Julie uiteindelijk de meeste juiste antwoorden over het doen en laten van de mol. Daardoor wint zij de groepspot. Voor Maxim eindigde het avontuur dus zonder hoofdprijs.

Volgende zondag volgt nog de traditionele reünie-aflevering, waarin te zien zal zijn hoe Wout het hele seizoen sabotageacties uitvoerde zonder ontmaskerd te worden.

Belga
