Het slachtoffer werd rond 17 uur opgemerkt door een voorbijganger, die de crossmotor onderaan een verhoogde berm zag liggen. De jongeman bevond zich vlakbij. Vermoedelijk had hij er al enige tijd gelegen, al is het exacte tijdstip van het ongeval niet bekend.

Hulpdiensten, waaronder een MUG-team, kwamen snel ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. De twintiger werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen, stelde het parket een verkeersdeskundige aan. Die onderzoekt hoe de bestuurder ten val kwam. De berm tussen de E403 en de Muizelstraat is een locatie waar geregeld met crossmotoren en mountainbikes wordt gereden.