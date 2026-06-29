25°C
Aanmelden
Nieuws
Wevelgem

Twin­ti­ger in kri­tie­ke toe­stand na zwa­re val met cross­mo­tor in Gullegem

DSC 3539

Een 22-jarige man uit Lendelede is vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeval met een crossmotor langs de Muizelstraat in Gullegem.

Het slachtoffer werd rond 17 uur opgemerkt door een voorbijganger, die de crossmotor onderaan een verhoogde berm zag liggen. De jongeman bevond zich vlakbij. Vermoedelijk had hij er al enige tijd gelegen, al is het exacte tijdstip van het ongeval niet bekend.

Hulpdiensten, waaronder een MUG-team, kwamen snel ter plaatse en dienden de eerste zorgen toe. De twintiger werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen, stelde het parket een verkeersdeskundige aan. Die onderzoekt hoe de bestuurder ten val kwam. De berm tussen de E403 en de Muizelstraat is een locatie waar geregeld met crossmotoren en mountainbikes wordt gereden.

De redactie
Ongeval Gullegem

Meest gelezen

Ongevalardooie2
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval op E403 met vier voertuigen: slachtoffer is man van 64
Mosselboerderij Colruyt 2
Nieuws

Vanaf morgen in de winkel: Colruyt start met oogst van Bel’mer mosselen in Zeeboerderij
Foto matheo
Nieuws

Mathéo (14) kan volgend schooljaar niet naar middelbare school door plaatsgebrek: buitengewoon onderwijs trekt aan alarmbel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Screenshot 20260703 214701 Whats App

Verstoord treinverkeer tussen Kortrijk en Roeselare
Ongevalardooie2
Update

Dodelijk ongeval op E403 met vier voertuigen: slachtoffer is man van 64
Ongeval avelgem 1

24-jarige bromfietsster overlijdt na aanrijding met ziekenwagen in Avelgem
Vko1

Jonge bestuurder botst met wagen tegen boom in Dadizele
Ongeval ruddervoorde

Zwaardere straf in beroep voor man die gezin van 3 doodreed op E403 in Ruddervoorde
Erwten A19

Vrachtwagen verliest dertig ton erwten op A19: één groen spoor
Aanmelden