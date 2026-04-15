Droom die uitkomt: Victor-Edouard (12) uit Kortrijk speelt mee in videoclip van idool Snelle
De 12-jarige Victor-Edouard Vanhoutte uit Kortrijk is te zien in de nieuwste videoclip van de Nederlandse rapper Snelle. Voor de jongen, die net als zijn idool met een hazenlip of schisis geboren werd, gaat daarmee een grote droom in vervulling.
Voor Victor-Edouard is Snelle al jaren meer dan zomaar een artiest. Vooral het nummer Reünie uit 2019 raakte hem diep. Daarin vertelt de rapper open over hoe hij vroeger gepest werd om zijn hazenlip.
“Toen ik wist dat hij dat ook had, voelde dat voor mij minder zwaar”, zegt Victor-Edouard. “Ik werd soms gepest op school, maar dat wordt beter en beter. Met dat liedje werd ik ook rustig.”
Oproep via Facebook
Dat hij nu zelf in een videoclip van zijn idool te zien is, begon met een oproep op sociale media. Zijn vader David zag in een Facebookgroep voor ouders van kinderen met een schisis dat er jongeren gezocht werden voor de nieuwe clip van Snelle.
“Het ging heel snel: de oproep was op zaterdag en woensdag moesten we al in Amsterdam staan."
“Ik heb meteen gereageerd en de dag nadien kregen we al bevestiging”, vertelt hij. “Het ging heel snel: de oproep was op zaterdag en woensdag moesten we al in Amsterdam staan. In het begin was hij wat emotioneel, maar daarna was hij echt in de wolken.”
"Ik krijg veel bewondering"
De opnames van Weer een dagje ouder, een nummer van Snelle met Flemming en Trobi, duurden een voormiddag. Maar het moment dat Victor-Edouard zijn idool mocht ontmoeten, maakte het helemaal af. “Na de opnames mocht ik Snelle nog even zien. We hebben gepraat en foto’s genomen. In het begin had ik veel stress, maar het was vooral heel leuk”, zegt hij.
Ook het resultaat vindt hij geslaagd. “Ik kom er veel in voor en het is heel goed gefilmd. Mijn vrienden vinden het ook cool en ik krijg veel bewondering, dat is wel leuk.”