Stad Kort­rijk zorgt voor finan­ci­ë­le adem­ruim­te bij KdNS Heu­le met ren­te­lo­ze lening

Stad Kortrijk kent een renteloze lening van 60.000 euro toe aan voetbalclub KdNS Heule. De club kampte met zware financiële problemen en stond op de rand van het faillissement. Dankzij een nieuw bestuur en de steun van de stad krijgt de vereniging opnieuw ademruimte.

Voetbalclub KdNS Heule krijgt een renteloze lening van 60.000 euro van de stad Kortrijk. De club torst een openstaande schuld van ruim 100.000 euro en kwam vorig jaar in zwaar weer terecht door financieel en organisatorisch wanbeheer.

In 2025 groeide de ongerustheid bij ouders, trainers en spelers. Onbetaalde facturen, deurwaarders en een gebrekkige administratie brachten de werking in gevaar. In december stapte het toenmalige bestuur op. Tien geëngageerde voetbalvaders namen de leiding over om de club te redden.

Voetbal heule4
Nieuws

Papa’s redden voetbalclub KdNS Heule van faillissement na jaren van wanbeheer

Ademruimte zonder interesten

De stad beslist nu om de club te ondersteunen met een renteloze lening van 60.000 euro. De terugbetaling start in september 2026 en bedraagt 1.000 euro per maand, gespreid over vijf jaar. Er worden geen interesten of bijkomende kosten aangerekend.

"Met deze renteloze lening geven we het nieuwe bestuur de nodige ademruimte om die omslag waar te maken."

Wouter Allijns, schepen van Sport

Schepen van Sport Wouter Allijns: “Sportclubs spelen een enorme rol in het sociaal weefsel van onze stad. Wanneer een club in een uitzonderlijke en bijzonder moeilijke situatie terechtkomt, zoals KdNS Heule, mogen we niet aan de zijlijn blijven staan. Dankzij de inzet van het nieuwe daadkrachtige bestuur krijgt de club opnieuw een toekomst en met deze renteloze lening geven we hen de nodige ademruimte om die omslag waar te maken. KdNS Heule is opnieuw van de Heulenaars.”

Herstelplan en inspanningen

Intussen nam de club al verschillende maatregelen om opnieuw financieel gezond te worden. Zo stijgen de drankprijzen in de cafetaria, worden nieuwe sponsorovereenkomsten voorbereid en zal er toegangsgeld gevraagd worden voor wedstrijden van de eerste ploeg.

Volgens de kasbegroting voor het seizoen 2026-2027 kan de club, mits de nodige inspanningen, opnieuw financieel stabiel worden. Voorzitter Patrick Martin reageert tevreden: “We zijn erg blij met de steun die we krijgen van de stad. De lening geeft ons de nodige ademruimte om de ploeg weer in de juiste richting te krijgen. We zijn er nog niet maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het enthousiasme dat we de afgelopen maanden voelden bij ouders, spelers, sponsors,... is hartverwarmend.”

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
KdNS Heule Lening

