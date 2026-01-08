Voetbalclub KdNS Heule krijgt een renteloze lening van 60.000 euro van de stad Kortrijk. De club torst een openstaande schuld van ruim 100.000 euro en kwam vorig jaar in zwaar weer terecht door financieel en organisatorisch wanbeheer.

In 2025 groeide de ongerustheid bij ouders, trainers en spelers. Onbetaalde facturen, deurwaarders en een gebrekkige administratie brachten de werking in gevaar. In december stapte het toenmalige bestuur op. Tien geëngageerde voetbalvaders namen de leiding over om de club te redden.