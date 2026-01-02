Die schuldenlast zou het einde betekenen voor meer dan 400 spelers. Maar de papa’s grepen in en legden gisteravond hun nieuwe beleid voor aan de leden in de kantine van de voetbalclub. Matti Vandemaele, nieuw bestuurslid van KdNS Heule: “We hebben ervoor gekozen om de club niet failliet te laten gaan. Op die manier kunnen we onze kinderen, dames en heren, laten spelen, want anders konden zij het seizoen niet uitmaken. Wij vonden het belangrijk dat we toch kunnen doorgaan, ook dit seizoen. Maar dat impliceert wel dat we de schulden overnemen.”

Uit diep dal

Wat de papa’s na jaren van wanbeleid moeten rechttrekken, is hallucinant: een put van 80.000 euro, geen boekhouding, een administratieve puinhoop, geen verzekeringen en beloftes die nooit nagekomen zijn. Maar dankzij de papa’s klimt de club nu uit een diep dal. Jurgen Laverge, nieuw bestuurslid van KdNS Heule: “Ik hoop dat het voor veel mensen een opluchting is dat ze eindelijk een duidelijk beeld krijgen van de situatie. De bedoeling is dat we volledig transparant worden, wat in het verleden niet zo was. Dat zorgde voor veel ongerustheid.”

