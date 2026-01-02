3°C
Papa’s red­den voet­bal­club KdNS Heu­le van fail­lis­se­ment na jaren van wanbeheer

Voetbalclub KdNS Heule is voorlopig van de ondergang gered. Tien papa’s van jeugdspelers vormen nu het nieuwe bestuur en moeten eerst het puin ruimen na jaren van wanbeheer. De club was virtueel failliet en sleept een schuldenlast van 80.000 euro mee.

Die schuldenlast zou het einde betekenen voor meer dan 400 spelers. Maar de papa’s grepen in en legden gisteravond hun nieuwe beleid voor aan de leden in de kantine van de voetbalclub. Matti Vandemaele, nieuw bestuurslid van KdNS Heule: “We hebben ervoor gekozen om de club niet failliet te laten gaan. Op die manier kunnen we onze kinderen, dames en heren, laten spelen, want anders konden zij het seizoen niet uitmaken. Wij vonden het belangrijk dat we toch kunnen doorgaan, ook dit seizoen. Maar dat impliceert wel dat we de schulden overnemen.”

Uit diep dal

Wat de papa’s na jaren van wanbeleid moeten rechttrekken, is hallucinant: een put van 80.000 euro, geen boekhouding, een administratieve puinhoop, geen verzekeringen en beloftes die nooit nagekomen zijn. Maar dankzij de papa’s klimt de club nu uit een diep dal. Jurgen Laverge, nieuw bestuurslid van KdNS Heule: “Ik hoop dat het voor veel mensen een opluchting is dat ze eindelijk een duidelijk beeld krijgen van de situatie. De bedoeling is dat we volledig transparant worden, wat in het verleden niet zo was. Dat zorgde voor veel ongerustheid.”

Vertrouwen

Het nieuwe bestuur legt een nieuw sportief project op tafel, en dat boezemt vertrouwen in. Het voetbalterrein is bovendien eigendom van de stad, en ook het stadsbestuur stapt mee in het nieuwe verhaal. Wouter Allijns, schepen van Sport in Kortrijk: “Wij betalen telkens een subsidie uit. Die hebben we vorig jaar deels achtergehouden omdat we wisten dat het hier niet goed liep. Die hebben we tussen Kerst en Nieuw uitbetaald om de schuld gedeeltelijk te dempen. Daarnaast zullen we de subsidie voor 2026 vroeger uitbetalen omdat we hen willen helpen.”

Het nieuwe bestuur is ook nog op zoek naar sponsors en organiseert binnenkort enkele evenementen om extra geld in te zamelen.

Voetbal heule3
Voetbal heule1
Voetbal heule2
Voetbal heule4
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Faillissement

