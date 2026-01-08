Zaterdagavond vond het Gala van De Ensors plaats in Oostende. De film 'Julian' van Cato Kusters ging met vier beeldjes aan de haal, maar de grote slokop was de fictiereeks 'Putain'.
De reeks was een idee van Gorik Van Oudheusden, beter bekend als Zwangere Guy. 'Putain' ging met maar liefst acht beeldjes naar huis. Ze waren in totaal dertien keer genomineerd. De dramareeks won de prijs voor ‘Beste fictie-serie’, ‘Beste scenario voor een fictie-serie’, ‘Beste make-up’, ‘Beste montage’, ‘Beste regie voor een fictie-serie’ en ‘Beste cinematografie’. De Slimste Mens-revelatie en -winnaar ging aan de haal met de prijs voor 'Beste acteur in een ondersteunende rol bij een fictie-serie’. Lisa Van der Aa won dan weer ‘Beste acteur in een hoofdrol bij een fictie-serie’.
‘Julian’ was de film die het meest in de smaak viel. De film werd bekroond met de hoofdprijs voor ‘Beste film’, maar ook met drie andere prijzen: voor scenario, regie en acteerwerk in een hoofdrol.
De reeks ‘How To Kill Your Sister’ haalde net als 'Putain' dertien nominaties binnen, maar kon er slechts een verzilveren. De reeks kreeg de award voor ‘Beste geluid'.