De reeks was een idee van Gorik Van Oudheusden, beter bekend als Zwangere Guy. 'Putain' ging met maar liefst acht beeldjes naar huis. Ze waren in totaal dertien keer genomineerd. De dramareeks won de prijs voor ‘Beste fictie-serie’, ‘Beste scenario voor een fictie-serie’, ‘Beste make-up’, ‘Beste montage’, ‘Beste regie voor een fictie-serie’ en ‘Beste cinematografie’. De Slimste Mens-revelatie en -winnaar ging aan de haal met de prijs voor 'Beste acteur in een ondersteunende rol bij een fictie-serie’. Lisa Van der Aa won dan weer ‘Beste acteur in een hoofdrol bij een fictie-serie’.