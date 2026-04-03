22°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Raad van Sta­te zet defi­ni­tief streep door zalm­kwe­ke­rij in Oostende

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Er komt nu definitief geen zalmkwekerij in Oostende. Dat heeft de Raad van State beslist. Dierenrechtenorganisatie GAIA kant zich al zes jaar tegen de komst van de zalmkwekerij en haalt nu ook in cassatieberoep gelijk.

Het Noorse Columbi Salmon wilde in Oostende een zalmkwekerij opstarten, die jaarlijks drie miljoen zalmen zou opleveren en ook aardig wat jobs. Maar er kwam meteen protest van dierenrechtenorganisatie GAIA. De vergunning was al geweigerd, maar de Raad van State bevestigt nu dat dierenwelzijn een overweging kan zijn bij milieuprocedures. Ze herhalen dat zalm kweken in landbassins niet als havengebonden activiteit gezien wordt. 

De redactie
Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden