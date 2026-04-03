Het Noorse Columbi Salmon wilde in Oostende een zalmkwekerij opstarten, die jaarlijks drie miljoen zalmen zou opleveren en ook aardig wat jobs. Maar er kwam meteen protest van dierenrechtenorganisatie GAIA. De vergunning was al geweigerd, maar de Raad van State bevestigt nu dat dierenwelzijn een overweging kan zijn bij milieuprocedures. Ze herhalen dat zalm kweken in landbassins niet als havengebonden activiteit gezien wordt.