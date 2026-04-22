Poli­tie Oos­ten­de voert con­tro­le­ac­tie tegen alco­hol en drugs in ver­keer: 70 bestuur­ders blie­zen safe, één iemand positief”

De verkeersdienst van politie Oostende organiseerde afgelopen weekend opnieuw een controleactie. De nadruk lag op alcohol en drugs in het verkeer. Er werden meerdere inbreuken vastgesteld. 

De politie Oostende voerde afgelopen weekend een controleactie in de stad tegen alcohol en drugs in het verkeer. "Er bliezen 70 bestuurders safe, maar één iemand blies positief met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot gevolg", klonk het. 

"Er werden ook nog vier personen gecontroleerd op drugs in het verkeer, hier testte opnieuw één bestuurder positief en zag het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Verder waren er nog twee onmiddellijke inningen voor gebruik van de gsm achter het stuur."

Controleactie Oostende

