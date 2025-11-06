12°C
Olga Lom­bar­do uit Leu­ven ver­ko­zen tot nieu­we Miss Bel­gië, West-Vla­min­gen ver­vol­le­di­gen podium

Close up podium Miss Belgie

Close-up podium Miss België

Gisteravond vonden de Miss België verkiezingen plaats in het Plopsa Theater in De Panne. 32 meisjes stonden in de finale, onder hen ook vier West-Vlaamse kandidates. Het kroontje ging naar Olga Lombardo, een studente Farmaceutische Wetenschappen van 22 uit Leuven.

“Ik moet nog helemaal bekomen van mijn emoties. Misschien zal ik het mij binnen paar dagen wel realiseren”, reageert de gloednieuwe Miss België uitgelaten.

Net niet voor West-Vlaamse kandidates

Twee van de vier West-Vlaamse finalisten flankeren de nieuwe Miss België als eerste en tweede eredame. Justine Tack uit Oeselgem, bij Dentergem, en Aicha Verheye uit Oostende mogen mee de spotlight delen. “Ik heb enorm veel dingen geleerd, nieuwe vrienden gemaakt en nieuwe mensen leren kennen. Ik ben enorm dankbaar voor dit avontuur", getuigt Justine Tack.

Merkwaardige hobby

Modeleren is niet de enige hobby van Justine, ze heeft ook een wel heel merkwaardige passie: re-enactment van de tweede wereldoorlog. “Dat is het naspelen van taferelen van de oorlog als herdenking en als eerbetoon. Het is eigenlijk een passie die je kunt delen met anderen”, vertelt Justine Tack.

Vervollediging podium

Aicha Verheye, een assistant manager van 23 jaar uit Oostende is tweede eredame. “Natuurlijk ben je een beetje ontgoocheld. Ik heb hier zeven jaar voor gewerkt”, reageert Verheye gelaten.

Docu RTBF

Net nu werpt een documentaire op de RTBF, de Franstalige openbare omroep, een schaduw over de organisatie. In de documentaire getuigt een ex-kandidate over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Het zou gaan om zowel seksueel getinte uitspraken als aanrakingen. Er zou ook een lopende klacht zijn. Dat markeert opnieuw een flinke deuk in het blazoen van de Miss België verkiezing. De organisatie ontkent de aantijgingen.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

