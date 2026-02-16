In een documentaire op de Franstalige openbare omroep RTBF getuigt een ex-kandidate over seksueel getinte uitspraken en aanrakingen van iemand bij Miss België.

De organisatie zelf ontkent de aantijgingen. Het parket van West-Vlaanderen zal de klacht nu verder onderzoeken.



Zaterdagavond vonden de Miss België verkiezingen plaats in het Plopsa Theater in De Panne. 32 meisjes stonden in de finale, onder hen ook vier West-Vlaamse kandidates. Het kroontje ging naar Olga Lombardo, een studente Farmaceutische Wetenschappen van 22 uit Leuven.