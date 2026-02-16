12°C
De Panne

Par­ket beves­tigt: klacht tegen orga­ni­sa­tie Miss Bel­gië’; orga­ni­sa­tie zelf ont­kent aan­tij­gin­gen van grens­over­schrij­dend gedrag

Miss Belgie 2026

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt nu ook dat er klacht is ingediend tegen de organisatie van Miss België voor grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de verkiezing.

In een documentaire op de Franstalige openbare omroep RTBF getuigt een ex-kandidate over seksueel getinte uitspraken en aanrakingen van iemand bij Miss België. 

De organisatie zelf ontkent de aantijgingen. Het parket van West-Vlaanderen zal de klacht nu verder onderzoeken.

Zaterdagavond vonden de Miss België verkiezingen plaats in het Plopsa Theater in De Panne. 32 meisjes stonden in de finale, onder hen ook vier West-Vlaamse kandidates. Het kroontje ging naar Olga Lombardo, een studente Farmaceutische Wetenschappen van 22 uit Leuven.

Close up podium Miss Belgie
Nieuws

Olga Lombardo uit Leuven verkozen tot nieuwe Miss België, West-Vlamingen vervolledigen podium

KIJK: Dit is de reactie van organisatrice Darline Devos op de aantijgingen:

Miss Belgie 2026 2
Redactie
Miss België

