Vrijdagavond verzamelde de onlinewereld in Oostende voor de zesde editie van de Jamies. Dat zijn de prijzen voor de beste content creators van ons land. Average Rob was de grote winnaar met maar liefst drie Jamies.
Robert Van Impe, de echte naam van Average Rob, ging aan de haal met de Long Jamie (de prijs voor beste lange video's) en de Epic Jamie, de prijs voor beste video van het jaar. Dat won Robert met de video over zijn deelname aan de Marathon des Sables. De meest prestigieuze prijs, Dé Jamie, ging ook naar hem. Dat is de prijs voor 'Maker van het Jaar'. Zo staat de teller voor Average Rob al op negen Jamies.
Ook Steffi Mercie en Elias Verwilt vielen in de prijzen. Mercie kreeg de 'Vlogging Jamie' en Verwilt ging aan de haal met de 'Comedy Jamie'. De dames van Four Real mochten de 'Podcast Jamie' in ontvangst nemen. De West-Vlaamse Jietse Pauwaert sleepte ook een prijs in de wacht. Hij kreeg de 'Commercial Collab Jamie' voor zijn campagne met Mooimakers.
Alle winnaars:
➡️Dé Jamie (beste maker van het jaar): Average Rob
➡️Epic Jamie (beste video): Average Rob – Marathon des Sables
➡️Long Jamie: Average Rob
➡️Vlogging Jamie: Steffi Mercie
➡️TV Jamie: Gij Weet.
➡️Skilled Jamie: PateekeTV.
➡️Commercial Collab Jamie: Jietse Pauwaert x Mooimakers
➡️Comedy Jamie: Elias Verwilt
➡️Short Jamie: Shauni Van Impe
➡️Livestream Jamie: Chloe_IRL
➡️Yapping Jamie: BruineMehdi
➡️Focused Jamie: Sophia’s Foodplace.
➡️Podcast Jamie: Four Real Podcast
➡️Business Jamie: Pureto
➡️Kastiop Award: Game Kast
➡️Rising Star: stinkniklaas
➡️Feel Good Jamie: Vulnera.