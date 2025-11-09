Voor Julie Vanloo (32) uit Deerlijk was dit jaar een rollercoaster van formaat. De gedreven en goedlachse basketbalspeelster speelde al het meest aantal wedstrijden voor de Belgian Cats, met wie ze in juni opnieuw Europees Kampioen werd. Plichtsbewust sloeg ze de viering over en vloog ze naar San Francisco, waar ze baskette bij de Golden State Valkyries. Nauwelijks geland werd ze aan de deur gezet. Amper een paar dagen later kon ze een contract verzilveren bij de Los Angeles Sparks. Vanloo maakte nog meer indruk door het sportief op te vatten en te focussen op haar vechtlust en optimisme.