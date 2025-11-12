Internetfenomeen Elodie Gabias (28) uit Waregem pakte eind vorig jaar nog uit met de reeks ‘Wat is liefde?’ op VRT MAX en viel begin dit jaar in de prijzen tijdens De Jaimies, met haar no-nonsense content op sociale media. Ook op tv maakte de geboren positivo indruk met onder meer een passage in Iedereen Beroemd, Kamp Jeroom en als drag queen in ‘Make Up Your Mind’. Dit najaar schittert ze in De Slimste Mens ter Wereld en draaide ze mee in het UZ-Leuven voor ‘Een Echte Job’, volgend jaar te zien bij VTM.