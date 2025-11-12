7°C
Nieuws
Waregem

Volgt Elo­die Gabi­as Rik Ver­heye op als West-Vlaams Ambassadeur?

Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Elodie Gabias, één van de 6 genomineerden.

Internetfenomeen Elodie Gabias (28) uit Waregem pakte eind vorig jaar nog uit met de reeks ‘Wat is liefde?’ op VRT MAX en viel begin dit jaar in de prijzen tijdens De Jaimies, met haar no-nonsense content op sociale media. Ook op tv maakte de geboren positivo indruk met onder meer een passage in Iedereen Beroemd, Kamp Jeroom en als drag queen in ‘Make Up Your Mind’. Dit najaar schittert ze in De Slimste Mens ter Wereld en draaide ze mee in het UZ-Leuven voor ‘Een Echte Job’, volgend jaar te zien bij VTM.

Benieuwd naar de andere genomineerden?

Ook dit jaar kan je op 6 West-Vlaamse knallers van formaat stemmen. De volledige lijst van genomineerden kan je hier vinden.

Stem hier
De redactie
Showbizz West-Vlaams Ambassadeur 2025

