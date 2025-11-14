Aanmelden
Volgt Wou­ter Deprez Rik Ver­heye op als West-Vlaams Ambassadeur?

Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Wouter Deprez, één van de 6 genomineerden.

Komiek en cabaretier Wouter Deprez (50) uit Geluwe maakt al een kwarteeuw indruk op het podium en ook zijn laatste voorstelling ‘Wouter Moet Meer Orde Hebben’ is een voltreffer. Volgend jaar vult hij er zelfs de COREtec Dôme in Oostende mee. De taalvirtuoos, die als geen ander de ziel van de West-Vlaming kan fileren, is bij Radio 1 actief op zoek naar ‘ontbreekwoorden’. Achter de schermen werkt hij ook als regisseur voor onder meer het gezelschap Portie Gemengd, met Liesa Naert, Julie Delrue en Steven Beersmans.

