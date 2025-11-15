Acteur, theatermaker en zanger Mathias Sercu (54), met roots in Ardooie, bewees met het derde succesvolle seizoen van Chantal nog maar eens dat hij ook een begenadigd scenarist is. Dit jaar verscheen ook een boek over zijn gezin, dat de laatste jaren mee strijdt tegen de ongeneeslijke kanker waar zijn zoon Tore aan lijdt.

Geen verrassing

Dat hij zich nu een jaar lang West-Vlaams Ambassadeur mag noemen, mag dan ook geen verrassing zijn. Een erg trotse Sercu nam op het podium van het Fabriekspand in Roeselare de trofee in ontvangst. Dat gebeurde tijdens een feestelijke gala-avond, waar Kapitein West-Vlaanderen, het vrolijke alter ego van de Knokse content creator Jietse Pauwaert, voor heel wat komische noten zorgde.

