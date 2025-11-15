Mathias Sercu is in Roeselare uitgeroepen tot de nieuwe West-Vlaamse ambassadeur. Hij volgt acteur en scenarist Rik Verheye op.
Acteur, theatermaker en zanger Mathias Sercu (54), met roots in Ardooie, bewees met het derde succesvolle seizoen van Chantal nog maar eens dat hij ook een begenadigd scenarist is. Dit jaar verscheen ook een boek over zijn gezin, dat de laatste jaren mee strijdt tegen de ongeneeslijke kanker waar zijn zoon Tore aan lijdt.
Geen verrassing
Dat hij zich nu een jaar lang West-Vlaams Ambassadeur mag noemen, mag dan ook geen verrassing zijn. Een erg trotse Sercu nam op het podium van het Fabriekspand in Roeselare de trofee in ontvangst. Dat gebeurde tijdens een feestelijke gala-avond, waar Kapitein West-Vlaanderen, het vrolijke alter ego van de Knokse content creator Jietse Pauwaert, voor heel wat komische noten zorgde.
“Ik had niet eens verwacht genomineerd te zijn, dus ik vind het een hele eer. Ik ben hier echt héél blij mee!”
“Je kan het moeilijk uitleggen en het is een cliché als een huis, maar West-Vlaanderen is iets bijzonders, écht mijn roots," zegt Sercu. "Als je op vakantie gaat, of eender waar ter wereld komt, en je komt een West-Vlaming tegen, dan is er instant die herkenbaarheid. Vanwaar ziej gie? En het duurt nooit lang voor je wel een link hebt, heel bizar."
Ik ben opgegroeid in Ardooie, liep school in Roeselare en Tielt en spendeerde bijna al mijn vakanties aan zee. Zalig. Als ik er kom, denk ik nog altijd aan die fantastische tijd. Zelfs al doe ik al meer dan dertig jaar missionariswerk in Gent, het is nog steeds thuiskomen.”
Bedrijvig en Warm
Voor de derde keer werden ook Ambassadeurs van Bedrijvig en Warm West-Vlaanderen verkozen. The Chocolate Line mag zich een jaar lang Ambassadeur voor Bedrijvig West-Vlaanderen noemen.
Voorzitter Hans Maertens van de vakjury pleitte in één adem voor een West-Vlaamse praline tegen de volgende editie.
Love in Action uit Wervik is dan weer Ambassadeur voor Warm West-Vlaanderen.
In het spoor van Wim Lybaert, Niels Destadsbader en Emma Meesseman
Het was al voor de achtste keer dat de Krant van West-Vlaanderen samen met Radio2 West-Vlaanderen, Focus&WTV en de Provincie West-Vlaanderen op zoek ging naar de West-Vlaamse ambassadeur. Kijkers, lezers en luisteraars nomineerden West-Vlamingen die onze provincie met hart en ziel vertegenwoordigen en op een uitzonderlijke manier op de kaart zetten.
De voorbije jaren was die eer weggelegd voor Wim Lybaert, Dominique Persoone, Niels Destadsbader, het duo Wim Opbrouck en Saghine Lampaert, Maaike Cafmeyer, Emma Meesseman en Rik Verheye.