Ellen Callebout (47) uit Oostduinkerke is uitgegroeid tot een volwaardige televisiepersoonlijkheid, die het cliché van ‘vrouw van Gert Verhulst’ al lang overstijgt. De onderneemster runde jarenlang Le Grand Café op de zeedijk van Blankenberge en is nu het hart en de motor van de realityreeks ‘De Verhulstjes’. Dit jaar maakte ze ook haar opwachting in onder meer Viva La Feta en JAMES & co. Dit jaar bracht ze in samenwerking met The Fashion Store ook haar eerste kledingcollectie Ellen by Ellen Callebout uit.