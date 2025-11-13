Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Ellen Callebout, één van de 6 genomineerden.
Ellen Callebout (47) uit Oostduinkerke is uitgegroeid tot een volwaardige televisiepersoonlijkheid, die het cliché van ‘vrouw van Gert Verhulst’ al lang overstijgt. De onderneemster runde jarenlang Le Grand Café op de zeedijk van Blankenberge en is nu het hart en de motor van de realityreeks ‘De Verhulstjes’. Dit jaar maakte ze ook haar opwachting in onder meer Viva La Feta en JAMES & co. Dit jaar bracht ze in samenwerking met The Fashion Store ook haar eerste kledingcollectie Ellen by Ellen Callebout uit.
