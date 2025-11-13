Aanmelden
Nieuws
Oostende

Volgt Ellen Cal­l­e­bout Rik Ver­heye op als West-Vlaams Ambassadeur?

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Wie zal een jaar lang de titel West-Vlaams Ambassadeur 2025 mogen dragen? Ook dit jaar gaan de redacties van Focus en WTV, Radio 2 en KW en de provincie op zoek naar een persoonlijkheid die West-Vlaanderen ademt en uitdraagt. Maak kennis met Ellen Callebout, één van de 6 genomineerden.

Ellen Callebout (47) uit Oostduinkerke is uitgegroeid tot een volwaardige televisiepersoonlijkheid, die het cliché van ‘vrouw van Gert Verhulst’ al lang overstijgt. De onderneemster runde jarenlang Le Grand Café op de zeedijk van Blankenberge en is nu het hart en de motor van de realityreeks ‘De Verhulstjes’. Dit jaar maakte ze ook haar opwachting in onder meer Viva La Feta en JAMES & co. Dit jaar bracht ze in samenwerking met The Fashion Store ook haar eerste kledingcollectie Ellen by Ellen Callebout uit.

Benieuwd naar de andere genomineerden?

Ook dit jaar kan je op 6 West-Vlaamse knallers van formaat stemmen. De volledige lijst van genomineerden kan je hier vinden.

Stem hier
De redactie
Showbizz West-Vlaams Ambassadeur 2025

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Wouter Deprez WVLA

Volgt Wouter Deprez Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Elodie Gabias WVLA

Volgt Elodie Gabias Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Manu Van Acker WVLA

Volgt Manu Van Acker Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Julie Vanloo

Volgt Julie Vanloo Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Mathias Sercu WVLA

Volgt Mathias Sercu Rik Verheye op als West-Vlaams Ambassadeur?
Aanmelden