Het betrokken bedrijf bevindt zich dicht bij de grens met Frankrijk. Rond het besmette bedrijf worden een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Deze zones bevinden zich deels op het Franse grondgebied. Binnen de zone van 10 kilometer moeten alle pluimveehouders hun pluimvee afschermen. In de zone van 3 kilometer geldt deze verplichting ook voor andere vogels.

Afschermplicht

De vogelgriep heeft de afgelopen weken opnieuw aan intensiteit gewonnen. Met deze besmetting zijn dit najaar nu al uitbraken vastgesteld op tien pluimveebedrijven en bij twee hobbyhouders. Daarnaast worden heel wat besmettingen bij wilde vogels vastgesteld. Ook in onze buurlanden zijn er talrijke besmettingen met vogelgriep. Daarom heeft minister van Landbouw David Clarinval op 23 oktober de afschermplicht voor pluimvee heringevoerd. Deze maatregel geldt voor alle professionele en geregistreerde hobbyhouders.

Dode vogels melden

Het FAVV waarschuwt dat dode of zieke vogels niet aangeraakt mogen worden. Als u symptomen bij uw dieren constateert, neem dan contact op met een dierenarts. Als u een dode vogel vindt in de natuur, meld dit dan onmiddellijk via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier kan dan worden opgehaald en onderzocht.