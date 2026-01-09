Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Vleteren: ruiming en strengere maatregelen in bredere zone
In een pluimveebedrijf in Vleteren is de hoogpathogene variant van de vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt al het aanwezige pluimvee op het bedrijf geruimd.
Rond de nieuwe besmettingshaard worden strikte beschermingsmaatregelen ingevoerd. In een straal van tien kilometer moeten alle pluimveehouders, zowel professionele bedrijven als particuliere houders, hun dieren afschermen. Binnen een zone van drie kilometer geldt die verplichting ook voor andere vogels, zoals sier- en volièrevogels.
Het aantal besmettingen van de vogelgriep steeg afgelopen weken opnieuw. Sinds het najaar van 2025 werden al achttien uitbraken vastgesteld bij professionele pluimveebedrijven en twee bij hobbyhouders. Ook bij wilde vogels worden steeds vaker besmettingen gemeld. Sinds 23 oktober is daarom opnieuw een algemene afschermplicht van kracht voor alle professionele en geregistreerde pluimveehouders.