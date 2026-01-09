Rond de nieuwe besmettingshaard worden strikte beschermingsmaatregelen ingevoerd. In een straal van tien kilometer moeten alle pluimveehouders, zowel professionele bedrijven als particuliere houders, hun dieren afschermen. Binnen een zone van drie kilometer geldt die verplichting ook voor andere vogels, zoals sier- en volièrevogels.

Het aantal besmettingen van de vogelgriep steeg afgelopen weken opnieuw. Sinds het najaar van 2025 werden al achttien uitbraken vastgesteld bij professionele pluimveebedrijven en twee bij hobbyhouders. Ook bij wilde vogels worden steeds vaker besmettingen gemeld. Sinds 23 oktober is daarom opnieuw een algemene afschermplicht van kracht voor alle professionele en geregistreerde pluimveehouders.