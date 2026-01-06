10°C
Nieuws
Alveringem

Pluim­vee­hou­der getuigt nadat vogel­griep opnieuw toe­slaat in West­hoek: De impact is enorm”

Pluimvee

Illustratiebeeld

In en rond Veurne en Alveringem zijn tientallen pluimveebedrijven gesloten na meerdere uitbraken van vogelgriep. Door de besmettingen geldt er nu één grote beschermingszone van 10 kilometer. Pluimveehouders vrezen voor zware economische gevolgen en uiten ook kritiek op de aanpak over de grens met Frankrijk.

In de regio zijn intussen al zes pluimveebedrijven getroffen door vogelgriep. Om verdere verspreiding te voorkomen, werd een beschermingszone van 10 kilometer ingesteld. Bedrijven binnen die zone mogen geen dieren verplaatsen en moeten strikte veiligheidsmaatregelen volgen.

Pluimvee
Nieuws

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in West-Vlaamse regio Veurne-Alveringem

"Dat we nu al voor de zesde keer in die 10-kilometerzone zitten, bewijst hoe snel het virus overdraagbaar is."

Danny Coulier, Alveringem

Pluimveehouder Danny Coulier uit Alveringem zit daardoor opnieuw in onzekerheid. Het is al de zesde keer dat hij in een beschermingszone terechtkomt. “We weten dat het virus dit jaar enorm virulent is en heel hard toeslaat. Dat we nu al voor de zesde keer in die 10-kilometerzone zitten, bewijst hoe snel het virus overdraagbaar is, vooral via de lucht”, zegt hij.

Onrust en frustratie in de sector

Bij collega-pluimveehouders in de buurt heerst onrust, maar ook boosheid. Vooral het verschil in aanpak tussen België en Frankrijk zorgt voor frustratie. “Ik woon hier aan de grens en het virus stopt niet aan de grens. Maar we zien dat men in Frankrijk veel laksere maatregelen neemt”, aldus Coulier. “Bij een getroffen bedrijf daar heeft het tien dagen geduurd voor alle dieren geruimd waren. In die tijd kan het virus zich verder verspreiden in de regio.”

Zware financiële impact

Hoewel de waarde van de geruimde dieren wordt vergoed, blijft de economische schade groot. Na een besmetting moeten stallen vaak maanden leeg blijven. “Twee jaar geleden was het net hetzelfde en toen zijn de kosten opgelopen tot boven de 50.000 à 60.000 euro”, vertelt Coulier. “Dat is niet weinig. En dan moet je nog de moed vinden om opnieuw te starten.”

In een regio met veel en diverse pluimveebedrijven blijft het risico groot. “Ik krijg signalen van collega’s die zeggen: als dit zo blijft duren, hoeft het voor hen niet meer”, besluit hij.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Vogelgriep

