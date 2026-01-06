Hoewel de waarde van de geruimde dieren wordt vergoed, blijft de economische schade groot. Na een besmetting moeten stallen vaak maanden leeg blijven. “Twee jaar geleden was het net hetzelfde en toen zijn de kosten opgelopen tot boven de 50.000 à 60.000 euro”, vertelt Coulier. “Dat is niet weinig. En dan moet je nog de moed vinden om opnieuw te starten.”

In een regio met veel en diverse pluimveebedrijven blijft het risico groot. “Ik krijg signalen van collega’s die zeggen: als dit zo blijft duren, hoeft het voor hen niet meer”, besluit hij.