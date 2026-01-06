Opnieuw vogelgriep vastgesteld in West-Vlaamse regio Veurne-Alveringem
In pluimveebedrijven in Veurne en Krombeke (Poperinge) zijn opnieuw uitbraken van het vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld, zo meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). In de regio rond Veurne, Alveringem en Zwevezele werden al verschillende uitbraken vastgesteld. De teller staat intussen op zes besmettingen.
Rond de besmette bedrijven wordt een bewakingszone van tien kilometer ingesteld, waarin alle pluimveehouders, zowel professioneel als particulier, hun pluimvee moeten afschermen. In een straal van drie kilometer, de beschermingszone, geldt de verplichting ook voor andere vogels.
Omdat er in de grensregio al meerdere uitbraken zijn vastgesteld, overlappen die zones elkaar en werden ze samengevoegd tot een grote veiligheidszone. Volgens het FAVV trof de vogelgriep al bedrijven in Veurne, Alveringem en Zwevezele.
Afschermplicht
De vogelgriep wint de laatste maanden steeds meer terrein in West-Europa. Sinds 23 oktober is de afschermplicht van kracht, wat wil zeggen dat alle professionele en geregistreerde houders hun pluimvee moeten afschermen. Desondanks werden er in België sinds de eerste besmetting al vijftien pluimveebedrijven en twee hobbyhouders getroffen door het virus. Daarnaast worden heel wat besmettingen bij wilde vogels vastgesteld. Ook in onze buurlanden zijn er talrijke besmettingen met vogelgriep.
Het FAVV waarschuwt ook om dode of zieke vogels niet aan te raken. "Als u een dode vogel vindt in de natuur, meld dit dan onmiddellijk via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier kan dan worden opgehaald en onderzocht."