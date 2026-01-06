Rond de besmette bedrijven wordt een bewakingszone van tien kilometer ingesteld, waarin alle pluimveehouders, zowel professioneel als particulier, hun pluimvee moeten afschermen. In een straal van drie kilometer, de beschermingszone, geldt de verplichting ook voor andere vogels.

Omdat er in de grensregio al meerdere uitbraken zijn vastgesteld, overlappen die zones elkaar en werden ze samengevoegd tot een grote veiligheidszone. Volgens het FAVV trof de vogelgriep al bedrijven in Veurne, Alveringem en Zwevezele.