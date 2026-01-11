In een pluimveebedrijf in Veurne is opnieuw een uitbraak van het vogelgriepvirus type H5 vastgesteld. Het federaal voedselagentschap (FAVV) meldt dat al het aanwezige pluimvee in het bedrijf geruimd zal worden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Eerder werden er al verschillende beschermingszones van tien kilometer afgebakend nadat er uitbraken ontdekt waren in bedrijven in de West-Vlaamse gemeenten Veurne en Alveringem en in de Franse grensgemeente Warhem. Een deel van de beschermingszone loopt door tot in Frankrijk. Ook het betrokken bedrijf in Veurne valt in deze beschermingszone.
Als 16 pluimveebedrijven getroffen
Rond elk bedrijf waar de ziekte uitbreekt, wordt een beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer ingesteld. Binnen de ruimste zone moeten alle houders hun pluimvee afschermen. Binnen de zone van drie kilometer geldt die verplichting ook voor andere vogels.
De vogelgriep wint de laatste maanden steeds meer terrein in West-Europa. Sinds 23 oktober is de afschermplicht van kracht, wat wil zeggen dat alle professionele en geregistreerde houders hun pluimvee moeten afschermen. Desondanks werden er in België sinds de eerste besmetting al zestien pluimveebedrijven en twee hobbyhouders getroffen door het virus. Daarnaast worden heel wat besmettingen bij wilde vogels vastgesteld. Ook in onze buurlanden zijn er talrijke besmettingen met vogelgriep.
Het FAVV waarschuwt ook om dode of zieke vogels niet aan te raken. "Als u een dode vogel vindt in de natuur, meld dit dan onmiddellijk via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier kan dan worden opgehaald en onderzocht."