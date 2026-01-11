In een pluimveebedrijf in Veurne is opnieuw een uitbraak van het vogelgriepvirus type H5 vastgesteld. Het federaal voedselagentschap (FAVV) meldt dat al het aanwezige pluimvee in het bedrijf geruimd zal worden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Eerder werden er al verschillende beschermingszones van tien kilometer afgebakend nadat er uitbraken ontdekt waren in bedrijven in de West-Vlaamse gemeenten Veurne en Alveringem en in de Franse grensgemeente Warhem. Een deel van de beschermingszone loopt door tot in Frankrijk. Ook het betrokken bedrijf in Veurne valt in deze beschermingszone.