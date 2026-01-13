16°C
Aanmelden
Nieuws
Deerlijk

Ook laat­ste bewa­kings­zo­ne opge­he­ven: West-Vlaan­de­ren vrij van vogelgriep

Kippen vogelgriep

West-Vlaanderen is weer vrij van vogelgriep. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid heeft de laatste bewakingszone opgeheven. De laatste maatregelen rond het bewuste kippenbedrijf in Deerlijk vallen weg. Er gelden wel nog nationale voorzorgsmaatregelen.

De Westhoek bleek lange tijd één grote zone met maatregelen, nadat op meerdere pluimveekwekerijen vogelgriep was vastgesteld. Het virus brak ook uit op een pluimveebedrijf in Deerlijk. Rond dat bedrijf golden nu nog maatregelene, maar die zijn vandaag opgeheven. 

Professionele pluimveehouders moeten hun dieren wel nog altijd binnen of afgschermd voederen, maar de dieren kunnen anders weer gewoon buiten vrij in en uit lopen.

Pluimvee
Nieuws

Ophokplicht in Westhoek opgeheven, alleen in Deerlijk gelden nog maatregelen
De redactie
Vogelgriep

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Kasteel van beauvoorde veurne
Nieuws

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Pluimvee

Ophokplicht in Westhoek opgeheven, alleen in Deerlijk gelden nog maatregelen
kippen pluimvee

Nu ook vogelgriep uitgebroken in pluimveebedrijf in Deerlijk
Kippen vogelgriep

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Vleteren: ruiming en strengere maatregelen in bredere zone
Kippen vogelgriep

Nieuwe besmetting van vogelgriep in De Panne, FAVV hoopt dat warmere weer virus afremt
Kip stock illustratie

Pluimveebedrijf in Veurne moet dieren ruimen na vogelgriepbesmetting
Pluimvee

Pluimveehouder getuigt nadat vogelgriep opnieuw toeslaat in Westhoek: “De impact is enorm”
Aanmelden