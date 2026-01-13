West-Vlaanderen is weer vrij van vogelgriep. Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid heeft de laatste bewakingszone opgeheven. De laatste maatregelen rond het bewuste kippenbedrijf in Deerlijk vallen weg. Er gelden wel nog nationale voorzorgsmaatregelen.
De Westhoek bleek lange tijd één grote zone met maatregelen, nadat op meerdere pluimveekwekerijen vogelgriep was vastgesteld. Het virus brak ook uit op een pluimveebedrijf in Deerlijk. Rond dat bedrijf golden nu nog maatregelene, maar die zijn vandaag opgeheven.
Professionele pluimveehouders moeten hun dieren wel nog altijd binnen of afgschermd voederen, maar de dieren kunnen anders weer gewoon buiten vrij in en uit lopen.
De redactie