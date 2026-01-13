De Westhoek bleek lange tijd één grote zone met maatregelen, nadat op meerdere pluimveekwekerijen vogelgriep was vastgesteld. Het virus brak ook uit op een pluimveebedrijf in Deerlijk. Rond dat bedrijf golden nu nog maatregelene, maar die zijn vandaag opgeheven.

Professionele pluimveehouders moeten hun dieren wel nog altijd binnen of afgschermd voederen, maar de dieren kunnen anders weer gewoon buiten vrij in en uit lopen.