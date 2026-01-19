"Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar bijna alle vogelsoorten gevoelig voor zijn", legt Hélène Bonte, woordvoerder van het voedselagentschap, uit. "De ernst van de ziekte verschilt per dier en is afhankelijk van de virusstam, de omgeving en eventuele andere infecties. Besmetting kan plaatsvinden door direct contact met zieke dieren of besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten."

Besmetting bij mensen is volgens het voedselagentschap uitzonderlijk. Tot nu toe is er wereldwijd geen virusoverdracht van mens op mens waargenomen.