Illustratiebeeld
Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een pluimveebedrijf in Deerlijk. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het aanwezige pluimvee geruimd, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vandaag.
Binnen de 10 kilometer zone moeten alle pluimveehouders hun pluimvee afschermen. In de 3 kilometer zone geldt deze verplichting ook voor andere vogels.
De vogelgriep heeft volgens het FAVV de afgelopen weken opnieuw aan intensiteit gewonnen. Met deze besmetting zijn sinds het najaar van 2025 uitbraken vastgesteld op twintig pluimveebedrijven en bij twee hobbyhouders. Daarnaast worden heel wat besmettingen bij wilde vogels vastgesteld.
Afschermplicht
Ook in onze buurlanden zijn er talrijke besmettingen van vogelgriep. Daarom voerde minister van Landbouw David Clarinval op 23 oktober de afschermplicht voor pluimvee heringevoerd. Die maatregel geldt voor alle professionele en geregistreerde hobbyhouders. Vogels en pluimvee van particulieren moeten niet verplicht worden afgeschermd. Ze moeten wel binnen of afgeschermd voer en water krijgen. Het FAVV waarschuwt dat dode of zieke vogels niet aangeraakt mogen worden.
"Zeer besmettelijk"
"Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar bijna alle vogelsoorten gevoelig voor zijn", legt Hélène Bonte, woordvoerder van het voedselagentschap, uit. "De ernst van de ziekte verschilt per dier en is afhankelijk van de virusstam, de omgeving en eventuele andere infecties. Besmetting kan plaatsvinden door direct contact met zieke dieren of besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten."
Besmetting bij mensen is volgens het voedselagentschap uitzonderlijk. Tot nu toe is er wereldwijd geen virusoverdracht van mens op mens waargenomen.