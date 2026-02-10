De voorbije maanden waren er verschillende besmettingshaarden met vogelgriep in de Westhoek, onder meer in Veurne, Alveringem en Poperinge. In die regio gold een ophokplicht voor pluimvee om verdere verspreiding te voorkomen. Die verplichting is nu opgeheven. Particuliere houders mogen hun pluimvee dus opnieuw buiten laten. Voor professionele pluimveehouders blijven wel nog enkele voorzorgsmaatregelen gelden. Zij moeten hun dieren binnen voederen of het voeder afschermen, zodat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Alleen in Deerlijk blijven de strenge maatregelen voorlopig nog van kracht. Als daar de komende dagen geen nieuwe besmettingen opduiken, kan ook daar volgende week mogelijk worden versoepeld.