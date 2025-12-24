10°C
Nieu­we besmet­ting van vogel­griep in De Pan­ne, FAVV hoopt dat war­me­re weer virus afremt

In een pluimveebedrijf in De Panne is vandaag een uitbraak van het vogelgriepvirus type H5 vastgesteld, zegt het federaal voedselagentschap (FAVV). Het betrokken pluimveebedrijf valt in de beschermingszone Veurne-Alveringem, waar het virus stevig huishoudt. "We hopen dat het warmere weer verbetering zal brengen", zegt FAVV-woordvoerster Liesbeth Van de Voorde over het besmettelijke virus.

Eerder werden er al verschillende beschermingszones van 10 kilometer afgebakend nadat er uitbraken ontdekt waren in bedrijven in de West-Vlaamse gemeenten Veurne en Alveringem en in de Franse grensgemeente Warhem. Een deel van de beschermingszone loopt door tot in Frankrijk. Ook het betrokken bedrijf in De Panne valt in deze beschermingszone.

Nieuws

Pluimveebedrijf in Veurne moet dieren ruimen na vogelgriepbesmetting

Rond elk bedrijf waar de ziekte uitbreekt, wordt een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Binnen de ruimste zone moeten alle houders hun pluimvee afschermen. Binnen de zone van 3 kilometer geldt die verplichting ook voor andere vogels. "De dieren in een besmet bedrijf worden ook steeds geëuthanaseerd, dat staat zo in de wetgeving", verduidelijkt Van de Voorde.

17 besmette pluimveebedrijven

Volgens de woordvoerster kregen we deze winter te maken met een erg zwaar vogelgriepseizoen. "Zo'n virus gedijt goed in koud weer", legt ze uit. "De vriestemperaturen en het grote aantal besmettingen in de buurlanden zorgden ervoor dat het virus zich ook bij ons snel kon verspreiden." Het FAVV hoopt dat het warmere weer voor verbetering zal zorgen. Momenteel staat de teller in België op 17 besmette pluimveebedrijven en twee hobbyhouders. Ook bij wilde vogels werden al veel besmettingen vastgesteld.

Waarschuwing

Het FAVV waarschuwt ook om dode of zieke vogels niet aan te raken. "Als u een dode vogel vindt in de natuur, meld dit dan onmiddellijk via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier kan dan worden opgehaald en onderzocht."

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Belga
Vogelgriep

