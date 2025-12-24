Rond elk bedrijf waar de ziekte uitbreekt, wordt een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Binnen de ruimste zone moeten alle houders hun pluimvee afschermen. Binnen de zone van 3 kilometer geldt die verplichting ook voor andere vogels. "De dieren in een besmet bedrijf worden ook steeds geëuthanaseerd, dat staat zo in de wetgeving", verduidelijkt Van de Voorde.

17 besmette pluimveebedrijven

Volgens de woordvoerster kregen we deze winter te maken met een erg zwaar vogelgriepseizoen. "Zo'n virus gedijt goed in koud weer", legt ze uit. "De vriestemperaturen en het grote aantal besmettingen in de buurlanden zorgden ervoor dat het virus zich ook bij ons snel kon verspreiden." Het FAVV hoopt dat het warmere weer voor verbetering zal zorgen. Momenteel staat de teller in België op 17 besmette pluimveebedrijven en twee hobbyhouders. Ook bij wilde vogels werden al veel besmettingen vastgesteld.

Waarschuwing

Het FAVV waarschuwt ook om dode of zieke vogels niet aan te raken. "Als u een dode vogel vindt in de natuur, meld dit dan onmiddellijk via het gratis nummer 0800/99 777. Het dier kan dan worden opgehaald en onderzocht."