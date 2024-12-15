Dit jaar verliezen mensen die langdurig werkloos zijn hun uitkering. Zij worden straks doorverwezen naar het OCMW. De Voedselbank denkt daarom dat een deel van hen zal komen aankloppen voor voedselhulp.

Om in te spelen op die nieuwe situatie worden verschillende initiatieven opgestart, die als doel hebben "om minder afhankelijk te worden van overheidsfinanciering", zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Federatie. Zo willen de voedselbanken hun banden aanhalen met de voedingsindustrie, de retailsector en de land- en tuinbouwers.