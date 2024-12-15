Voedselbank verdeelt recordhoeveelheid voeding: “we verwachten ook dit jaar een stijging”
Archieffoto
De Voedselbank in West-Vlaanderen heeft vorig jaar een recordhoeveelheid voedsel uitgedeeld. Bijna 3,8 miljoen kilogram, goed voor hulp aan 22.500 mensen in de provincie.
Ook alle voedslbanken in ons land samen noteerden vorig jaar een recordhoeveelheid aan verdeelde voedingsproducten. Zelfs tweeverdieners kloppen nu aan voor hulp, en dat aantal zal nog toenemen verwacht Voedselbank West-Vlaanderen in Kuurne.
Dit jaar verliezen mensen die langdurig werkloos zijn hun uitkering. Zij worden straks doorverwezen naar het OCMW. De Voedselbank denkt daarom dat een deel van hen zal komen aankloppen voor voedselhulp.
Om in te spelen op die nieuwe situatie worden verschillende initiatieven opgestart, die als doel hebben "om minder afhankelijk te worden van overheidsfinanciering", zegt Piet Vanthemsche, voorzitter van de Federatie. Zo willen de voedselbanken hun banden aanhalen met de voedingsindustrie, de retailsector en de land- en tuinbouwers.