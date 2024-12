De voedselbank moet midden januari weg uit de oude klaslokalen van het Sint-Leocollege en was dringend op zoek naar een nieuwe stek. De stad is eigenaar van de Sint-Pauluskerk en stelt die nu ter beschikking. De plek is verre van ideaal en moet nog een opknapbeurt krijgen, maar voor de voedselbank zit er wellicht niks anders op dan daar tijdelijk haar werking verder te zetten. Elke maand komen ongeveer 40 gezinnen om gratis voedsel in Sint-Pieters Brugge.