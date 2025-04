De West-Vlaamse Voedselbank schenkt de gedoneerde voeding door aan 82 aangesloten verenigingen die het voedsel op hun beurt verder verdelen aan meer dan 22.500 begunstigden in onze provincie. Opvallend is dat steeds meer OCMW's een verdeelpunt openen. In totaal zijn er in West-Vlaanderen 35, acht daarvan zijn recent, onder andere Houthulst en Mesen.

Voedselbank West-Vlaanderen heeft recent met Voka een campagne lopen om meer bedrijven warm te maken overschotten te schenken. Tien bedrijven deden dat al op geregelde basis. Nieuwkomers nu zijn onder andere Conhexa (bananen), Soubry, Mulder en Warnez. Trouwe schenkers zijn al altijd onder andere Ardo en Westvlees.