De Coca-Cola kersttruck staat vandaag in Oostende. De truck rijdt sinds begin december door ons land en maakt in totaal 50 stops. Je kan er op de foto met de kerstman en een gepersonaliseerd blikje laten maken. Ook je kerstcadeautjes kan je laten inpakken met Coca-Cola papier, in ruil voor een donatie aan de Belgische voedselbanken.
Eén en al warmte en gezelligheid vanmiddag aan de Coca-Cola kersttruck. De truck stond aan het lichtspektakel Lichtgolf in Oostende. Bezoekers dronken -hoe kan het ook anders- een colaatje en ook de kerstman liep er vrolijk rond.
Sinds dit jaar is er ook een inpakstation. Daar kan je je kerstcadeautjes laten inpakken met Coca-Cola inpakpapier. In ruil voor een donatie van 2 euro aan de Belgische voedselbanken. Goed voor één feestmaaltijd voor een gezin in nood.