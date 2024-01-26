5°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Ico­ni­sche truck van fris­drank­gi­gant is blik­van­ger in Oostende

Colatruck Oostende

De Coca-Cola kersttruck staat vandaag in Oostende. De truck rijdt sinds begin december door ons land en maakt in totaal 50 stops. Je kan er op de foto met de kerstman en een gepersonaliseerd blikje laten maken. Ook je kerstcadeautjes kan je laten inpakken met Coca-Cola papier, in ruil voor een donatie aan de Belgische voedselbanken.

Eén en al warmte en gezelligheid vanmiddag aan de Coca-Cola kersttruck. De truck stond aan het lichtspektakel Lichtgolf in Oostende. Bezoekers dronken -hoe kan het ook anders- een colaatje en ook de kerstman liep er vrolijk rond.

Sinds dit jaar is er ook een inpakstation. Daar kan je je kerstcadeautjes laten inpakken met Coca-Cola inpakpapier. In ruil voor een donatie van 2 euro aan de Belgische voedselbanken. Goed voor één feestmaaltijd voor een gezin in nood.

De redactie
Voedselbank

Meest gelezen

Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet
Mijn Restaurant S1 finale 006
Nieuws

Restaurant Lucien in Kortrijk wint finale 'Mijn restaurant'

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Voedselbank2

West-Vlaamse Voedselbanken zelf in crisis: vrees voor tekort door dalende steun
Voedselbank3

Voedselbank zet deuren open: "We hopen nieuwe schenkers te vinden"
voedselbank huize Fotini

Voedselbank Huize Fotini stopt ermee, geen geschikt lokaal gevonden
Huize Fotini

Voedselbank Huize Fotini vindt allicht onderdak in Brugse kerk
Huize Fotini

Voedselbank Huize Fotini moet op zoek naar een nieuwe locatie in Brugge
Schermafbeelding 2024 01 26 145436

Gezicht van West-Vlaamse Voedselbank overleden
Aanmelden