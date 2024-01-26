Eén en al warmte en gezelligheid vanmiddag aan de Coca-Cola kersttruck. De truck stond aan het lichtspektakel Lichtgolf in Oostende. Bezoekers dronken -hoe kan het ook anders- een colaatje en ook de kerstman liep er vrolijk rond.

Sinds dit jaar is er ook een inpakstation. Daar kan je je kerstcadeautjes laten inpakken met Coca-Cola inpakpapier. In ruil voor een donatie van 2 euro aan de Belgische voedselbanken. Goed voor één feestmaaltijd voor een gezin in nood.

