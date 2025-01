De voedselbank moest deze maand weg uit de oude klaslokalen van het Sint-Leocollege en was dringend op zoek naar een nieuwe stek. Ze kon eventueel verhuizen naar enkele bijruimtes van de leegstaande Sint-Pauluskerk. Maar er waren te veel praktische problemen, en noodzakelijke werken nodig die ook nog eens veel geld zouden kosten, zonder uitzicht op een oplossing op langere termijn.

Huize Fotini voorziet maandelijks een kleine 40 gezinnen van gratis levensmiddelen. Die moeten nu hulp zoeken bij andere voedselbanken in Brugge, of het CAW of OCMW om hulp vragen.