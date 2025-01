De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept op om door het hoge gehalte fijn stof in de lucht geen hout te stoken als bijverwarming of sfeervuur. Dat meldt VMM omdat de informatiedrempel fijn stof is overschreden. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid en kan ook binnenshuis doordringen. De luchtkwaliteit is het slechtst in West-Vlaanderen.