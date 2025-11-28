Het resultaat is veroorzaakt door grote inspanningen van de land- en tuinbouwers, en door de gunstige weersomstandigheden. Er zijn wel regionale verschillen. De kuststreek en het zuidelijke deel van Antwerpen scoren goed, terwijl Noord-Limburg, de omgeving van Brussel en Leuven, en delen van Oost- en West-Vlaanderen extra aandacht verdienen.

"Deze resultaten tonen dat onze gezamenlijke inspanningen voor een betere waterkwaliteit in landbouwgebieden vruchten beginnen af te werpen", zegt Vlaams minister van Omgeving en Landbouw Jo Brouns. "Maar we zijn er nog niet: de regionale verschillen en de invloed van het weer maken duidelijk dat we moeten blijven inzetten op innovatie, samenwerking en een duurzaam mestbeleid."