Nieuws
Menen Wervik

Eer­ste 8.000 bomen voor nieu­we stads­bos in Menen-Wer­vik dit week­end aangeplant

Bos1

Illustratiefoto

De steden Menen en Wervik en de Vlaamse Landmaatschappij slaan de handen in elkaar voor de aanleg van een nieuw stadsbos. Dat stadsbos moet op termijn een groene plek worden om te wandelen, spelen en tot rust te komen.

Het ontwerpplan voorziet nieuwe bebossing met inheemse soorten, wandelverbindingen die aansluiten op het bestaande wandelnetwerk en recreatiezones. Waterbuffering en klimaatadaptatie krijgen ook speciale aandacht.

“Met dit stadsbos bouwen we aan een groenere, gezondere en klimaatbestendige toekomst voor onze stad.”

Patrick Roose, schepen van Infrastructuur en Klimaat van de stad Menen

Vandaag helpen 300 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en het 1ste middelbaar uit Wervik en Geluwe bij het planten van de eerste bomen. Op zaterdagvoormiddag gaan Gezinsbond en Natuurpunt met een zeventigtal gezinnen een geboortebos aanplanten, als deel van het stadsbos. In de namiddag kan iedereen die wil een boom komen planten.

Robbe Temmerman
Natuur Milieu Klimaat

