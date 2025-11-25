Eerste 8.000 bomen voor nieuwe stadsbos in Menen-Wervik dit weekend aangeplant
Illustratiefoto
De steden Menen en Wervik en de Vlaamse Landmaatschappij slaan de handen in elkaar voor de aanleg van een nieuw stadsbos. Dat stadsbos moet op termijn een groene plek worden om te wandelen, spelen en tot rust te komen.
Het ontwerpplan voorziet nieuwe bebossing met inheemse soorten, wandelverbindingen die aansluiten op het bestaande wandelnetwerk en recreatiezones. Waterbuffering en klimaatadaptatie krijgen ook speciale aandacht.
“Met dit stadsbos bouwen we aan een groenere, gezondere en klimaatbestendige toekomst voor onze stad.”
Vandaag helpen 300 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en het 1ste middelbaar uit Wervik en Geluwe bij het planten van de eerste bomen. Op zaterdagvoormiddag gaan Gezinsbond en Natuurpunt met een zeventigtal gezinnen een geboortebos aanplanten, als deel van het stadsbos. In de namiddag kan iedereen die wil een boom komen planten.