Vandaag helpen 300 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en het 1ste middelbaar uit Wervik en Geluwe bij het planten van de eerste bomen. Op zaterdagvoormiddag gaan Gezinsbond en Natuurpunt met een zeventigtal gezinnen een geboortebos aanplanten, als deel van het stadsbos. In de namiddag kan iedereen die wil een boom komen planten.