Mat­thieu Bon­ne komt aan in Oos­ten­de na vier­daag­se tocht langs waterlopen

Weekvh Water Eerste Beelden 2026 03 19 WEB009

Foto VMM

Ultrasporter Matthieu Bonne is donderdagnamiddag aangekomen in Oostende na zijn vierdaagse tocht door Vlaamse waterlopen voor de Week van het Water. Met zijn stunt wil de West-Vlaming als ambassadeur aandacht vragen voor het belang van water. De Week van het Water van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vindt plaats van 21 tot 29 maart.

Negen dagen lang zijn er tal van activiteiten in Vlaanderen om waterbewustzijn en -beleving op de kaart te zetten. Om de week op gang te trappen trok ultrasporter Matthieu Bonne vier dagen lang door tal van Vlaamse waterlopen. De aftrap vond plaats in Dilsen-Stokkem. Vier dagen lang zwom, liep en fietste Bonne in en langs waterlopen. Hij ging ook suppen en kajakken. Na een traject van meer dan 300 kilometer kwam hij donderdag al lopend aan in Oostende.

Matthieu Bonne en minister Jo Brouns openen 'Week van het Water' met frisse duik in Dilsen-Stokkem
Matthieu Bonne en minister Jo Brouns openen 'Week van het Water' met frisse duik in Dilsen-Stokkem

Op zijn traject passeerde Bonne zeven waterlopen en stak hij vier plassen over. Hij doorkruiste ook steden en gemeenten zoals Hasselt, Diest, Aarschot, Mechelen, Gent, Brugge en Oostende.

Vanaf zaterdag zijn er in het kader van de Week van het Water meer dan 150 activiteiten. Geïnteresseerden kunnen onder meer een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoeken of ontdekken welke dieren in de Vlaamse waterlopen leven. Alle activiteiten zijn hier terug te vinden.

Belga
Ben Storme
Vlaamse Milieumaatschappij

Clarebout
Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Inbreker
Opmerkelijk: inbreker vlucht in paniek voor sirenes die niet eens voor hem waren

Lees ook

2019-07-16 00:00:00 - Waterkwaliteit van Boudewijnkanaal heel slecht

Kwaliteit van oppervlakte- en grondwater verbetert

Grondwaterstanden in West-Vlaanderen uitzonderlijk laag na droge maand maart
Fijnstofdrempel kaartje nieuws Tekengebied 1

VMM: "Stook geen hout, de concentratie fijn stof is heel hoog"
2023-03-09 00:00:00 - Veel regen op komst, maar die is welkom: "grondwaterpeil op veel plaatsen zeer laag" (VMM)

Veel regen op komst, maar die is welkom: "grondwaterpeil op veel plaatsen zeer laag" (VMM)

Grondwaterstanden overal gedaald
2020-12-09 00:00:00 - Veel resten van mest in onze waterlopen

Veel resten van mest in onze waterlopen
