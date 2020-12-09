Ultrasporter Matthieu Bonne is donderdagnamiddag aangekomen in Oostende na zijn vierdaagse tocht door Vlaamse waterlopen voor de Week van het Water. Met zijn stunt wil de West-Vlaming als ambassadeur aandacht vragen voor het belang van water. De Week van het Water van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vindt plaats van 21 tot 29 maart.
Negen dagen lang zijn er tal van activiteiten in Vlaanderen om waterbewustzijn en -beleving op de kaart te zetten. Om de week op gang te trappen trok ultrasporter Matthieu Bonne vier dagen lang door tal van Vlaamse waterlopen. De aftrap vond plaats in Dilsen-Stokkem. Vier dagen lang zwom, liep en fietste Bonne in en langs waterlopen. Hij ging ook suppen en kajakken. Na een traject van meer dan 300 kilometer kwam hij donderdag al lopend aan in Oostende.
Op zijn traject passeerde Bonne zeven waterlopen en stak hij vier plassen over. Hij doorkruiste ook steden en gemeenten zoals Hasselt, Diest, Aarschot, Mechelen, Gent, Brugge en Oostende.
Vanaf zaterdag zijn er in het kader van de Week van het Water meer dan 150 activiteiten. Geïnteresseerden kunnen onder meer een rioolwaterzuiveringsinstallatie bezoeken of ontdekken welke dieren in de Vlaamse waterlopen leven. Alle activiteiten zijn hier terug te vinden.