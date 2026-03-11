Het water was met amper acht graden allesbehalve aangenaam. Toch gingen Bonne en Brouns maandag rond 9.30 uur het water in. De minister hield het na enkele honderden meters voor bekeken, terwijl Bonne nog een stuk verder zwom. In bijna een half uur legde hij ongeveer anderhalve kilometer af in de Grote Plas.

Voor Brouns was de frisse duik vooral een symbolisch startschot. “Het is bijzonder koud", klonk het bij de minister vlak voor hij in het water ging. "Meestal gaan we in open water zwemmen als het dubbel zo warm is."

Week van het Water

Met de actie start ook de zesde editie van de 'Week van het Water', die dit jaar plaatsvindt van 21 tot 29 maart en de slogan ‘Zot van Water’ draagt. Tijdens die week organiseren de Vlaamse Milieumaatschappij en meer dan honderd partners meer dan 150 activiteiten rond water in heel Vlaanderen.

Als ambassadeur van de campagne zal West-Vlaming Matthieu Bonne de komende dagen Vlaanderen doorkruisen. Tijdens zijn vierdaagse tocht passeert Bonne zeven waterlopen en steekt hij vier plassen over. Hij trekt onder meer door Hasselt, Diest, Aarschot, Mechelen, Gent, Brugge en Oostende. Dat doet hij al zwemmend, fietsend, kajakkend, suppend en lopend. Zo wil hij tonen hoe water mensen en plaatsen met elkaar verbindt.



“Water is altijd belangrijk geweest in mijn leven”, zegt Matthieu Bonne. “Als kind voelde ik me er al enorm toe aangetrokken en ik woon ook vlak bij de zee. Ik doe verschillende challenges in en rond het water. Ik kan niet zonder water en daarom is het belangrijk dat we er respectvol mee omgaan en het koesteren.”

Waterkwaliteit

Minister Brouns wil met de 'Week van het Water' ook Vlamingen warm maken voor openwaterzwemmen. Volgens hem is de kwaliteit van de grote waterlopen de voorbije jaren verbeterd, al blijft dat een belangrijk aandachtspunt. “We stellen vast dat de waterkwaliteit erop vooruitgaat, maar het blijft iets waar we sterk op moeten blijven inzetten.”

Daarnaast pleit hij voor meer vrije zwemzones in Vlaanderen. “We willen mensen aanmoedigen om in open water te zwemmen, maar dat moet natuurlijk veilig kunnen. Je moet goed in en uit het water kunnen en de waterkwaliteit moet in orde zijn.”