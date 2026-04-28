18°C
Aanmelden
Nieuws
Menen

Oude Leie­arm in Menen opnieuw ver­vuild met onaan­ge­na­me geur als gevolg: Het is niet meer normaal”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Menen is de Oude Leiearm opnieuw vervuild: sinds zondagmiddag drijft er een vettige smurrie op het water. De brandweer heeft een dam aangelegd zodat het zeker niet in de Leie terechtkomt. Er hangt ook een onaangename geur in de buurt. Het goedje komt vermoedelijk van een bedrijf dat bij een vorige vervuiling twee jaar geleden een tijdelijke zuiveringsinstallatie liet installeren, maar dat lijkt niet voldoende.

Sinds zondagmiddag drijft er een vettige smurrie op de Oude Leiearm in Menen en hangt er een onaangename geur in de buurt. Daar heeft de omgeving veel last van. "Iedereen heeft er last van, veel wandelaars die hier naar de Leie komen", klonk het bij buurtbewoner Beny Vandesonneville. "Veel mensen die komen vissen, kunnen gewoon niet tot aan het water gaan. Het stinkt enorm. Wat moet je er aan doen? Het ruikt hier naar vet."

Zuiveringsinstallatie

Twee jaar geleden dreef al eens een vette smurrie op het water. Het probleem lag toen bij een nabijgelegen bedrijf. Ze hebben dan een tijdelijke zuiveringsinstallatie geïnstalleerd, maar die lijkt het moeilijk te hebben want wanneer het fel regent lijkt het niet voldoende te werken. 

Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

"Er worden blijkbaar vetresten opgestapeld in een overstort en dat treedt in werking wanneer er hevige regenval is", legt Mieke Syssauw, schepen van Omgeving uit. "Dan gaat het vet van de overstort mee met het regenwater in de Leie."

Vergunning

De brandweer heeft de smurrie zondagavond ingedamd en ruimt het goedje maandag op. De kosten zijn voor de vervuiler, klinkt het bij de stad Menen. Het betrokken bedrijf heeft intussen een aanvraag ingediend voor een vaste zuiveringsinstallatie, maar die vergunning is er nog niet.

"Ik woon in de Wervikstraat, op het hoekje bij Galloo en wij ruiken dat tot daar", vertelt een andere buurtbewoner Sofie Lycke. "Wij zitten 's avonds bij mooi weer buiten, maar vanmorgen stond ik op en ik rook het. Het is niet meer normaal. Ik vind het erger dan de vorige keer."

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Milieu

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval transmigranten Middelkerke
Update

Twee mannen aangehouden voor mensensmokkel na incidenten in Middelkerke en Nieuwpoort
uGent-professor Pieter Spanoghe stelt gerust over kwaliteit drinkwater: "We zijn veilig bezig"

UGent-professor Pieter Spanoghe over kwaliteit van drinkwater: "We zijn veilig bezig, maar... "
Brusk Mathilde

Koninklijke preview: koningin Mathilde bezoekt nieuwe kunsthal BRUSK in Brugge vlak voor opening
Untitled Project 51

Burgemeester Wim Janssens wil nieuwe verbinding vanuit Adinkerke Zuid om files rond Plopsaland aan te pakken
Subtiel van Stephane Buyens De Panne
Update

Deze West-Vlaamse chefs vallen in de 'sterren' tijdens uitreiking van Michelinsterren
Automobilia

Gebruik van deelwagens stijgt in Brugse deelgemeenten: "Maar het kan enkele jaren duren vooraleer die volledig ingeburgerd raken"
Aanmelden