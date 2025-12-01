De selectieve inzameling van gft is eigenlijk sinds begin 2024 verplicht, en 233 van de toen 300 gemeenten waren er toen ook klaar voor. De overige 67 gemeenten - dus ruim een kwart - vroegen en kregen nog uitstel, tot ten laatste eind dit jaar.

Toch halen niet alle gemeenten de deadline. "Op 1 januari 2026 zullen 270 van de 285 gemeenten (na de gemeentefusies tellen we nog 285 gemeenten) een gft-inzameling hebben", zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.

