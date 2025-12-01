8°C
Vijf­tien West-Vlaam­se gemeen­ten halen dead­line voor selec­tie­ve inza­me­ling gft niet

2018-06-05 00:00:00 - Proefproject met gft voor horeca geslaagd

Vanaf 1 januari moeten alle gemeenten in Vlaanderen het groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart ophalen bij de inwoners. Een overgangsperiode komt eind dit jaar ten einde. Maar vijftien gemeenten - allemaal in West-Vlaanderen - halen de deadline niet, zo blijkt uit cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Die gemeenten moeten meer betalen om het afval te laten verwerken.

De selectieve inzameling van gft is eigenlijk sinds begin 2024 verplicht, en 233 van de toen 300 gemeenten waren er toen ook klaar voor. De overige 67 gemeenten - dus ruim een kwart - vroegen en kregen nog uitstel, tot ten laatste eind dit jaar.

Toch halen niet alle gemeenten de deadline. "Op 1 januari 2026 zullen 270 van de 285 gemeenten (na de gemeentefusies tellen we nog 285 gemeenten) een gft-inzameling hebben", zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen.

IVIO

De vijftien gemeenten die niet in orde zijn, liggen allemaal in West-Vlaanderen. Het gaat om de gemeenten van de intercommunale IVIO (Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruislede en Tielt). Daar zal het gft apart opgehaald worden vanaf 26 januari of 23 maart. Ook in Blankenberge (vanaf 1 maart), Middelkerke, Oostende (na de zomer van 2026) en Knokke-Heist (vanaf 2027) werd de deadline niet gehaald.

Afval oostende 01
Nieuws

Oostende past afvalbeleid aan: afvalzakken duurder, GFT elke week opgehaald en mobiele containerparken

Dat blijft niet zonder gevolgen. "Huishoudelijk restafval uit regio's zonder gft-inzameling dat na 1 januari 2026 bij de verbrandingsinstallatie terechtkomt, mag niet verwerkt worden zonder een door de Vlaams minister van Omgeving toegestane afwijking op het verbrandingsverbod", legt de OVAM-woordvoerder uit. "Eens die afwijking is toegestaan, mag het afval verwerkt worden, maar met betaling van een dubbele heffing."

Belga
Ben Storme

Ben Storme
