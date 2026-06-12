Een belangrijke verandering is de invoering van de GFT-bak. Daardoor verdwijnen etensresten uit de restafvalzakken, wat volgens de stad ook het hardnekkige meeuwenprobleem moet helpen verminderen. Tegelijk wordt de nachtophaling afgeschaft.

"We gaan vanaf oktober terug naar alles in dagophaling. We kunnen dat ook doen, want we laten de GFT in bakken ophalen, waardoor alle interessante fracties voor meeuwen niet langer in de restafvalzak zullen zitten", zegt schepen van Klimaat en Energie Judith Ooms.