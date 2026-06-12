Nieuw afvalbeleid: Oostende voert GFT-bak in en verhoogt strijd tegen sluikstorten
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Oostende voert vanaf oktober een nieuw afvalbeleid in. De stad schakelt over op GFT-ophaling via afvalbakken, stopt met de nachtophaling en wil tegelijk sluikstorten en zwerfafval harder aanpakken met hogere boetes en strengere controles.
De stad Oostende organiseert momenteel infomomenten in verschillende stadsdelen om inwoners wegwijs te maken in het nieuwe afvalbeleid dat in oktober van start gaat. De opkomst is groot, wat aantoont dat het nieuwe systeem leeft bij de Oostendenaars.
Een belangrijke verandering is de invoering van de GFT-bak. Daardoor verdwijnen etensresten uit de restafvalzakken, wat volgens de stad ook het hardnekkige meeuwenprobleem moet helpen verminderen. Tegelijk wordt de nachtophaling afgeschaft.
"We gaan vanaf oktober terug naar alles in dagophaling. We kunnen dat ook doen, want we laten de GFT in bakken ophalen, waardoor alle interessante fracties voor meeuwen niet langer in de restafvalzak zullen zitten", zegt schepen van Klimaat en Energie Judith Ooms.
Uitdaging voor appartementsgebouwen
Voor woningen komt er een individuele GFT-bak, maar voor appartementsgebouwen met meer dan tien appartementen wordt gewerkt met gezamenlijke rolcontainers. Net daar stellen sommige inwoners zich vragen bij.
"Die grote bakken worden wel een probleem in grote appartementsgebouwen. Als er dan 60 of 70 appartementen zijn, zijn dat al snel verschillende bakken", klinkt het tijdens een infomoment. Ook over het beheer van die containers bestaan bezorgdheden. "Wie gaat die bak buiten zetten en uitkuisen?", vraagt een andere bewoner zich af.
De GFT-ophaling zal inwoners 16 euro per jaar kosten. Daarmee kiest Oostende voor een vaste prijs, terwijl in veel andere centrumsteden het gewicht van het afval bepalend is voor de kostprijs.
Sluikstort en zwerfafval inperken
Naast een betere afvalinzameling wil de stad ook komaf maken met sluikstorten en zwerfafval. Dat zorgt volgens veel inwoners voor ergernis in verschillende wijken. Om het probleem aan te pakken verhoogt Oostende de boetes en wordt er strenger gecontroleerd.
"Een van de zaken die we gaan doen, is de boetes verhogen. Anderzijds zal de pakkans ook omhoog gaan. We gaan veel strenger handhaven, met extra camera's en agenten in burger die rondlopen", aldus Judith Ooms. Voor hardleerse overtreders kan een boete oplopen tot 500 euro.