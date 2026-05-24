Meer­waar­de­stic­kers voor oude afval­zak­ken enkel ver­krijg­baar bij Stad Brug­ge en IVBO

In Brugge gaat maandag het nieuwe afvalplan van start. Daarbij wordt restafval nog maar om de twee weken opgehaald en komen er nieuwe groene restafvalzakken. Met meerwaardestickers mogen de gele afvalzakken wel nog gebruikt worden. Maar opgelet die zijn niet verkrijgbaar in supermarkten, maar wel via Stad Brugge en IVBO.

Vanaf maandag verandert de afvalophaling in Brugge grondig. Restafval wordt voortaan nog maar tweewekelijks opgehaald en de klassieke gele restafvalzakken maken plaats voor groene zakken. Die worden ook duurder: een zak van 30 liter kost voortaan 1,25 euro, een zak van 60 liter 2,50 euro.

Wie nog gele afvalzakken in huis heeft, kan die tijdelijk blijven gebruiken, maar enkel met een meerwaardesticker. In een eerdere nieuwsreportage meldden we dat die stickers ook in supermarkten verkrijgbaar zijn. Dat is niet het geval. De stickers zijn onder meer te koop in het Huis van de Bruggeling en via IVBO.

Goedgekeurd: veelbesproken afvalplan Brugge gaat in op 1 juni

Dit verandert er

  • Restafval wordt nog maar tweewekelijks opgehaald en er komen nieuwe groene restafvalzakken in plaats van geel. De prijzen stijgen naar €1,25 voor een zak van 30 liter en €2,50 voor 60 liter. Oude gele zakken blijven tijdelijk bruikbaar met meerwaardestickers.
  • Gft-afval wordt voortaan wekelijks opgehaald via een gft-bak van 25 liter. Een abonnement kost €15 per jaar. De huidige gft-zakjes verdwijnen definitief vanaf 2027. Ook fijn tuin- en snoeiafval mag in de gft-bak.
  • De prijs van groenafvalzakken stijgt naar €1 per stuk. Wie wil, kan ook een groencontainer met abonnement nemen via IVBO.
