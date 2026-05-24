Vanaf maandag verandert de afvalophaling in Brugge grondig. Restafval wordt voortaan nog maar tweewekelijks opgehaald en de klassieke gele restafvalzakken maken plaats voor groene zakken. Die worden ook duurder: een zak van 30 liter kost voortaan 1,25 euro, een zak van 60 liter 2,50 euro.

Wie nog gele afvalzakken in huis heeft, kan die tijdelijk blijven gebruiken, maar enkel met een meerwaardesticker. In een eerdere nieuwsreportage meldden we dat die stickers ook in supermarkten verkrijgbaar zijn. Dat is niet het geval. De stickers zijn onder meer te koop in het Huis van de Bruggeling en via IVBO.