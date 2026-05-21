Er is de voorbije tijd heel wat inkt over gevloeid, maar het afvalplan in Brugge is nu definitief goedgekeurd. Het gaat maandag in, met nieuwe regels.
Het nieuwe afvalplan is in Brugge niet zonder slag of stoot ingevoerd. Meteen na de aankondiging rees er protest en er kwam zelfs een extra gemeenteraad. Met de goedkeuring nu valt het dossier definitief in de plooi.
Dit verandert er
- Restafval wordt nog maar tweewekelijks opgehaald en er komen nieuwe groene restafvalzakken. De prijzen stijgen naar €1,25 voor een zak van 30 liter en €2,50 voor 60 liter. Oude gele zakken blijven tijdelijk bruikbaar met meerwaardestickers.
- Gft-afval wordt voortaan wekelijks opgehaald via een gft-bak van 25 liter. Een abonnement kost €15 per jaar. De huidige gft-zakjes verdwijnen definitief vanaf 2027. Ook fijn tuin- en snoeiafval mag in de gft-bak.
- De prijs van groenafvalzakken stijgt naar €1 per stuk. Wie wil, kan ook een groencontainer met abonnement nemen via IVBO.
Nog nauwelijks afvalzakken
Daarnaast verdwijnen de appartementsafvalzakken. Grote pmd-zakken mogen enkel nog gebruikt worden door scholen, jeugdbewegingen en organisatoren van evenementen. Voor bedrijven blijft selectief afval sorteren verplicht. Kleine ondernemingen mogen beperkt restafval meegeven met de gewone ophaling, grotere bedrijven moeten met containers werken.
De stad voorziet ook sociale correcties. Mensen met verhoogde tegemoetkoming of medische redenen krijgen automatisch vouchers voor gratis afvalzakken.
Straks meer