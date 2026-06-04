Vanaf oktober 2026 haalt Stad Oostende wekelijks GFT+ afval op. Het gaat om groente-, fruit- en tuinafval, aangevuld met gekookte etensresten. Om inwoners daarop voor te bereiden, worden de GFT+ bakken tussen half augustus en eind september aan huis verdeeld.

Bij de bak krijgen inwoners ook een nieuwe afvalkalender voor de periode oktober tot december 2026 en een afvalgids met informatie over sorteren, recycleren en het Oostendse afvalbeleid.