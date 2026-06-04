Oostende start in augustus met verdeling van GFT+ bakken en zoekt vrijwilligers
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Stad Oostende begint midden augustus met de deur-aan-deurverdeling van GFT+ bakken. De bakken zijn nodig voor de nieuwe wekelijkse ophaling van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, die vanaf oktober van start gaat. Voor de verdeling doet de stad ook een beroep op vrijwilligers.
Vanaf oktober 2026 haalt Stad Oostende wekelijks GFT+ afval op. Het gaat om groente-, fruit- en tuinafval, aangevuld met gekookte etensresten. Om inwoners daarop voor te bereiden, worden de GFT+ bakken tussen half augustus en eind september aan huis verdeeld.
Bij de bak krijgen inwoners ook een nieuwe afvalkalender voor de periode oktober tot december 2026 en een afvalgids met informatie over sorteren, recycleren en het Oostendse afvalbeleid.
Vrijwilligers gezocht
Voor de verdeling van de bakken stelt Oostende momenteel een team samen. Daarnaast zoekt de stad nog vrijwilligers die tussen half augustus en eind september mee de bakken aan huis willen bezorgen. Zij zullen helpen bij de verdeling van de bakjes, geven indien nodig een korte uitleg en beantwoorden eenvoudige vragen. De stad voorziet daarvoor een opleiding en werkt met vaste routes en een duidelijke planning.
"Door de bak persoonlijk te bezorgen en uitleg te geven aan de voordeur, maken we het afvalbeleid toegankelijk voor iedereen."
"De keuze om bij elke Oostendenaar een GFT+ bak te verdelen, moet leiden tot minder restafval. Door de bak persoonlijk te bezorgen en uitleg te geven aan de voordeur, maken we het afvalbeleid toegankelijk voor iedereen", zegt schepen van Afvalbeleid Judith Ooms. "Zo willen we de betrokkenheid van inwoners vergroten en samen verder bouwen aan een proper en duurzaam Oostende."