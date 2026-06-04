18°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Oos­ten­de start in augus­tus met ver­de­ling van GFT+ bak­ken en zoekt vrijwilligers

Afvalophaling Oostende Kalender

© Stad Oostende

Stad Oostende begint midden augustus met de deur-aan-deurverdeling van GFT+ bakken. De bakken zijn nodig voor de nieuwe wekelijkse ophaling van groente-, fruit- en tuinafval en etensresten, die vanaf oktober van start gaat. Voor de verdeling doet de stad ook een beroep op vrijwilligers.

Vanaf oktober 2026 haalt Stad Oostende wekelijks GFT+ afval op. Het gaat om groente-, fruit- en tuinafval, aangevuld met gekookte etensresten. Om inwoners daarop voor te bereiden, worden de GFT+ bakken tussen half augustus en eind september aan huis verdeeld.

Bij de bak krijgen inwoners ook een nieuwe afvalkalender voor de periode oktober tot december 2026 en een afvalgids met informatie over sorteren, recycleren en het Oostendse afvalbeleid.

Vrijwilligers gezocht

Voor de verdeling van de bakken stelt Oostende momenteel een team samen. Daarnaast zoekt de stad nog vrijwilligers die tussen half augustus en eind september mee de bakken aan huis willen bezorgen. Zij zullen helpen bij de verdeling van de bakjes, geven indien nodig een korte uitleg en beantwoorden eenvoudige vragen. De stad voorziet daarvoor een opleiding en werkt met vaste routes en een duidelijke planning.

"Door de bak persoonlijk te bezorgen en uitleg te geven aan de voordeur, maken we het afvalbeleid toegankelijk voor iedereen."

Judith Ooms, schepen van Afvalbeleid

"De keuze om bij elke Oostendenaar een GFT+ bak te verdelen, moet leiden tot minder restafval. Door de bak persoonlijk te bezorgen en uitleg te geven aan de voordeur, maken we het afvalbeleid toegankelijk voor iedereen", zegt schepen van Afvalbeleid Judith Ooms. "Zo willen we de betrokkenheid van inwoners vergroten en samen verder bouwen aan een proper en duurzaam Oostende."

Redactie
Afvalophaling

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Vluchtongeval 2
Nieuws

Diefstal loopt uit de hand in Lendelede: slachtoffer meegesleurd met vluchtwagen
Crashstaden1
Nieuws

Vriend slaat voorruit in om zwaargewonde vriendin uit gekantelde wagen te redden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Woonproject Havenzijde

Project Havenzijde in Lombardsijde bijna afgerond: nog drie betaalbare woningen te koop
Bosschaert 1

Aannemingsbedrijf Bosschaert doet nieuwe vergunningsaanvraag voor site op 't Hoge
Kracht is een keuze - Cedric De Vlieger

Van Speciale Eenheden naar bestseller: Cedric De Vlieger inspireert met boek over mentale weerbaarheid
Ongeval Waregem Vlecht

Man (20) aangehouden na politieachtervolging en crash bij De Vlecht in Waregem
Go Ocean en Delhaize Fonds versterken mariene biodiversiteit in Blankenberge

Veertig speciale blokken in Blankenberge moeten Noordzee helpen herstellen
Marktkramer Walter

Al 60 jaar in z'n groenten- en fruitkraam: Kortrijk zet marktkramer Walter (75) in de bloemetjes
Aanmelden