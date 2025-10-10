Vanaf 2026 komt maandelijks een mobiel recyclagepark in elke wijk, waar inwoners gratis terechtkunnen met klein recycleerbaar afval. Vanaf 1 oktober 2026 wordt GFT+ verplicht apart ingezameld; elk huishouden krijgt daarvoor een inzamelbox. De GFT+-bijdrage bedraagt 16 euro per jaar, maar doordat restafval nog slechts tweewekelijks nodig is, blijft de totale kost voor gezinnen gelijk.

"Dat is een verplichting vanuit Vlaanderen, die we hier gaan implementeren," zegt schepen Judith Ooms. "Vanaf 1 oktober zal bij iedereen GFT worden opgehaald in bakken, met een wekelijkse ophaling. We gaan zelf die bakjes verdelen vanaf augustus. We brengen die huis aan huis. Want we willen de tijd nemen om in gesprek te gaan. En ook om de vragen te horen en te beantwoorden."

