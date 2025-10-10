Oostende past afvalbeleid aan: afvalzakken duurder, GFT elke week opgehaald en mobiele containerparken
Stad Oostende voert een vernieuwd afvalbeleid in dat inzet op een propere stad, minder restafval en een gebruiksvriendelijke dienstverlening. De stad zet in op vijf pijlers: gratis mobiele recyclageparken in elke wijk, een wekelijkse GFT+-ophaling vanaf oktober 2026, een logischere huis-aan-huis-ophaling, digitale afvalstraten en een versterkte aanpak van sluikstort.
Vanaf 2026 komt maandelijks een mobiel recyclagepark in elke wijk, waar inwoners gratis terechtkunnen met klein recycleerbaar afval. Vanaf 1 oktober 2026 wordt GFT+ verplicht apart ingezameld; elk huishouden krijgt daarvoor een inzamelbox. De GFT+-bijdrage bedraagt 16 euro per jaar, maar doordat restafval nog slechts tweewekelijks nodig is, blijft de totale kost voor gezinnen gelijk.
"Dat is een verplichting vanuit Vlaanderen, die we hier gaan implementeren," zegt schepen Judith Ooms. "Vanaf 1 oktober zal bij iedereen GFT worden opgehaald in bakken, met een wekelijkse ophaling. We gaan zelf die bakjes verdelen vanaf augustus. We brengen die huis aan huis. Want we willen de tijd nemen om in gesprek te gaan. En ook om de vragen te horen en te beantwoorden."
Ook de huis-aan-huis-ophaling wordt vereenvoudigd: alle fracties worden voortaan overdag opgehaald, op een vaste dag. Digitalisering van de afvalstraten moet zorgen voor minder overvolle containers dankzij betalingen met kaart en vulgraadsensoren. Ondertussen voert de stad de strijd tegen sluikstort op met meer controles, camera’s en gerichte acties op hotspots.
"Als je nu een volledige grote zak elke week buiten zet, dan ga je straks naar één zak om de twee weken gaan," zegt Judith Ooms, "want de rest zal in je GFT belanden, en dan kun je zelfs een beetje sparen."
In 2026 verschijnen twee afvalkalenders: één in december 2025 zonder de laatste drie maanden, en een tweede in september 2026 met de concrete planning vanaf oktober. I